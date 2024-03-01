Белорусская метрология отмечает вековой юбилей

Белорусская метрология отмечает свой вековой юбилей. 100 лет назад была основана Палата мер и весов, которая положила начало интенсивному развитию метрологической деятельности. Сегодня без разработок специалистов Госкомитета по стандартизации невозможно представить работу экономики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Научно-исследовательская деятельность, проверка и калибровка средств измерений, межлабораторные испытания продукции – деятельность организации обширна. Вся промышленность базируется на результатах измерений, которые создали наши метрологи, а их в стране более полутысячи.

Александр Бурак, заместитель председателя Государственного комитета по стандартизации Беларуси: Мы своими силами, с помощью наших коллег из Российской Федерации, стран Евразийского экономического союза, а также Китайской Народной Республики обеспечиваем достойное поддержание эталонной базы на том техническом уровне, который предъявляют нам задачи промышленности и экономики.

В настоящее время реализуется программа «Эталоны Беларуси». Ее база насчитывает 65 национальных стандартов, и все они находятся на одном уровне с теми, что функционируют в других странах. Совсем недавно список пополнился национальным эталоном единицы давления в области измерения вакуума. На него ориентируются в таких отраслях, как медицина, фармацевтика, авиация.

К 8 Марта белорусские метрологи создадут еще один стандарт, который будет востребован в нашей промышленности. А до конца 2025-го перечень национальных эталонов расширится до 72 пунктов.