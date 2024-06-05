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Белорусская делегация участвует в 27-м Петербургском международном экономическом форуме

05 июня 2024 13:29
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Белорусская делегация участвует в 27-м Петербургском международном экономическом форуме, который открылся сегодня, 5 июня, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Белорусская делегация участвует в 27-м Петербургском международном экономическом форуме-1

Традиционно на этой площадке звучат наиболее острые и интересные темы в сфере сотрудничества между компаниями, представляющие не только российские регионы, но и страны из Азии, Африки, Латинской Америки. Саммит – уникальная возможность найти новых партнеров и договориться о дальнейшей совместной работе.

Белорусская делегация участвует в 27-м Петербургском международном экономическом форуме-4

Деловая программа мероприятия очень насыщенна. Планируется подписание сотен соглашений. Белорусская делегация начала день с переговоров. Представители свободной экономической зоны «Брест» встретились с коллегами из Санкт-Петербурга и руководством крупнейшего сообщества предпринимателей России.

Белорусская делегация участвует в 27-м Петербургском международном экономическом форуме-7

Михаил Самолазов, глава администрации СЭЗ «Брест»:
Мы ведем речь о возможной кооперации между нашими предприятиями и предприятиями, расположенными на этой территории. И на перспективу выстраиваем уже даже планы по возможности, если российский бизнес будет реструктуризоваться или есть намерения реализовать новое производство, то мы могли бы консолидировать наши возможности.

Белорусская делегация участвует в 27-м Петербургском международном экономическом форуме-10

Александр Калинин, глава Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России»:
У белорусских товарищей есть уникальные предприятия, компетенции, высококонкурентные компетенции. Сейчас российский рынок очень серьезно меняется. Ушли многие игроки с Запада, но их рынок быстро замещается другими, более активными игроками такими, как белорусские предприятия.

Отмечается, что по количеству участников форум вышел на допандемийный уровень. В Санкт-Петербург приехали представители 136 стран.

# Экономика # общество

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