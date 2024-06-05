Белорусская делегация участвует в 27-м Петербургском международном экономическом форуме, который открылся сегодня, 5 июня, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Традиционно на этой площадке звучат наиболее острые и интересные темы в сфере сотрудничества между компаниями, представляющие не только российские регионы, но и страны из Азии, Африки, Латинской Америки. Саммит – уникальная возможность найти новых партнеров и договориться о дальнейшей совместной работе.

Деловая программа мероприятия очень насыщенна. Планируется подписание сотен соглашений. Белорусская делегация начала день с переговоров. Представители свободной экономической зоны «Брест» встретились с коллегами из Санкт-Петербурга и руководством крупнейшего сообщества предпринимателей России.

Михаил Самолазов, глава администрации СЭЗ «Брест»: Мы ведем речь о возможной кооперации между нашими предприятиями и предприятиями, расположенными на этой территории. И на перспективу выстраиваем уже даже планы по возможности, если российский бизнес будет реструктуризоваться или есть намерения реализовать новое производство, то мы могли бы консолидировать наши возможности.

Александр Калинин, глава Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России»:

У белорусских товарищей есть уникальные предприятия, компетенции, высококонкурентные компетенции. Сейчас российский рынок очень серьезно меняется. Ушли многие игроки с Запада, но их рынок быстро замещается другими, более активными игроками такими, как белорусские предприятия.

Отмечается, что по количеству участников форум вышел на допандемийный уровень. В Санкт-Петербург приехали представители 136 стран.