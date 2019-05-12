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#Беларусьпомнит. Что публикуют белорусы в своих аккаунтах?

12 мая 2019 17:43
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Новости Беларуси. Небольшие истории и фотографии своих дедушек и бабушек публиковали белорусы в соцсетях с хэштегом «Беларусь помнит». И это не просто рассказы – это наша память о каждом герое, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Праздничное утро 9 мая. Минск. На площади Победы собрались тысячи людей.

#Беларусьпомнит. Что публикуют белорусы в своих аккаунтах?-1

Брестская крепость утопает в потоке посетителей.

#Беларусьпомнит. Что публикуют белорусы в своих аккаунтах?-4

На улицах Витебска многолюдно. И так по всей республике – белорусы празднуют Великую Победу. Праздник со слезами на глазах. В нем навсегда переплелись боль от миллионных потерь и радость за тот долгожданный день 45-го. Это наша история, основа нашего суверенитета, и Беларусь ее бережно чтит. Потому лейтмотивом этого дня короткое «Беларусь помнит».

#Беларусьпомнит. Что публикуют белорусы в своих аккаунтах?-7

Память становится ценнее с каждым годом особенно на фоне того, когда некоторые пытаются переписать факты. К сожалению, редеют ряды свидетелей тех страшных событий.

#Беларусьпомнит. Что публикуют белорусы в своих аккаунтах?-10

#Беларусьпомнит. Что публикуют белорусы в своих аккаунтах?-12

Неслучайно когда-то ветераны выступили с инициативой приходить на торжества с портретами тех, кто волею судьбы уже не сможет пройти вместе со всеми по мирным улицам городов. Идею поддержали. И теперь традиционно «Беларусь помнит» – это поистине всенародная акция.

#Беларусьпомнит. Что публикуют белорусы в своих аккаунтах?-15

На фотографиях герои не из книжек, а родные и любимые: папы и мамы, бабушки и дедушки. Память об их подвиге, несомненно, будет передаваться из поколения в поколение. Ведь сюда приходят семьями.

#Беларусьпомнит. Что публикуют белорусы в своих аккаунтах?-18

«Беларусь помнит» – это не просто дань победителям страшной войны. Это звено в цепочке между поколениями. Так молодые люди никогда не забудут имена, лица и, главное, уроки войны. Цену мирной жизни будут помнить дети, лично побывавшие на могилах воинов.

#Беларусьпомнит. Что публикуют белорусы в своих аккаунтах?-21

Александр Лукашенко на площади Победы традиционно пообщался с ветеранами, дипломатами, журналистами. Подошел и к юным белорусам с портретами героев войны. Для того, чтобы память о победе жила вечно, уверен Президент, нужно помнить самим и научить этому наших детей.

Александр Лукашенко: «Чтобы сохранить память, нам надо не забыть и научить этому своих детей»

Полотно памяти бережно по крупицам в альбом собрала молодежь. Так начался марафон «Беларусь помнит. Родные герои Победы».

#Беларусьпомнит. Что публикуют белорусы в своих аккаунтах?-24

#Беларусьпомнит. Что публикуют белорусы в своих аккаунтах?-26

До 3 июля он будет путешествовать по стране. Альбом украсят фотографии юных и талантливых белорусов. А рядом – фото их дедов и прадедов, подаривших нам мирное небо. Своих родных – героев Победы – внести в альбом может каждый гражданин страны. Свою запись в национальной книге памяти оставил Президент.

#Беларусьпомнит. Что публикуют белорусы в своих аккаунтах?-29

Цена той Победы неимоверна высока. Кто-то в окопах, кто-то в санитарной части, кто-то в лесах – как могли приближали великий День Победы.

#Беларусьпомнит. Что публикуют белорусы в своих аккаунтах?-32

Бабушка моего мужа пекла для партизан хлеб. Был случай, когда ее пытали немцы. Но партизанов она не сдала, вывели ее раздетую на мороз, пугали смертью, но она выстояла.

#Беларусьпомнит. Что публикуют белорусы в своих аккаунтах?-35


Сергей Михович:
Это не только нынешним поколениям, но и будущим, может быть еще не родившимся детям, которые тоже будут помнить спустя и 70, и 100 лет после Дня Победы.

#Беларусьпомнит. Что публикуют белорусы в своих аккаунтах?-37

Наталья Купревич:
Беларусь помнит, но, к сожалению, носители этой памяти уходят безвозвратно. И мы бы хотели, чтобы эта память сохранялась как можно дольше.

#Беларусьпомнит. Что публикуют белорусы в своих аккаунтах?-40

Накануне праздника фотостудии в прямом смысле работали онлайн. Отмечают: в этом году небывалый наплыв желающих распечатать портрет. Кто-то приносил целый семейный альбом, а кто-то едва сохранившийся, пожелтевший довоенный снимок.

#Беларусьпомнит. Что публикуют белорусы в своих аккаунтах?-43

Екатерина Стрельцова, администратор интернет-центра:
Человек может прийти абсолютно с любой фотографией – маленькой, большой, не важно даже, в каком она состоянии. Поможем сделать транспарант.

#Беларусьпомнит. Что публикуют белорусы в своих аккаунтах?-46

Почтальоны Бреста к Дню Победы обновили центральный филиал. Каждый мог с комфортом отправить праздничную фотокарточку. Но признаются: в эти дни у них была миссия куда более ответственная – обеспечить связь поколений.

#Беларусьпомнит. Что публикуют белорусы в своих аккаунтах?-49

Чтобы принять участие в акции «Беларусь помнит», Екатерина изучила тысячи страниц архивного материала и только благодаря местному военкомату узнала военный путь деда – ефрейтора Александра Григорьевича Плаксина.

#Беларусьпомнит. Что публикуют белорусы в своих аккаунтах?-52

Екатерина Козел, начальник отдела Брестского филиала Белпочты:
Когда ты хочешь передать это своему будущему поколению, чтобы эта ниточка никогда не прервалась, чтобы мы помнили своих героев. Пока помним – память бесценна.

#Беларусьпомнит. Что публикуют белорусы в своих аккаунтах?-55

Поддержали акцию «Беларусь помнит» и пользователи соцсетей. Тысячи белорусов размещают фото воевавших дедов и прадедов под единым хэштегом «Беларусь помнит».

#Беларусьпомнит. Что публикуют белорусы в своих аккаунтах?-58

Только за праздничные дни электронный дневник памяти обогатился на 2 тысячи историй. В геолокациях – вся Беларусь. Здесь и фронтовые фото, и воспоминания уже подросших внуков о подвигах дедов, и даже записи самих ветеранов.

#Беларусьпомнит. Что публикуют белорусы в своих аккаунтах?-61

Среди публикаций с хэштегом «Беларусь помнит» фото медийных персон. Спортсменка Дарья Домрачева поделилась фотографией бабушки с дедушкой и их воспоминаниями о войне.

#Беларусьпомнит. Что публикуют белорусы в своих аккаунтах?-64

Певица Искуи Абалян рассказала о бабушке-зенитчице. Она держала оборону Кавказа.

#Беларусьпомнит. Что публикуют белорусы в своих аккаунтах?-67

Прабабушку Анну Федоровну Подберёзкину, которая спасала раненых и поставляла военным медикаменты, вспомнила пресс-секретарь Президента Беларуси Наталья Эйсмонт.

#Беларусьпомнит. Что публикуют белорусы в своих аккаунтах?-70

#Беларусьпомнит. Что публикуют белорусы в своих аккаунтах?-72

Вероника Гришкова, корреспондент:
Принять участие в акции достаточно просто. Нужно зайти в одну из соцсетей, разместить фото родственника, который был на войне, рассказать историю и обязательно пометить хэштег «Беларусь помнит».

#Беларусьпомнит. Что публикуют белорусы в своих аккаунтах?-75

Участвуют в акции целыми классами. Даше захотелось рассказать историю своего прадедушки-партизана, а Ивану – прадеда-танкиста, который дошел до Берлина. Потом подключились одноклассники. Свои семейные истории военных лет ребята разместили в школьном инстаграмм-аккаунте. В итоге благодаря хэштегу #Беларусьпомнит о них узнала вся страна.

#Беларусьпомнит. Что публикуют белорусы в своих аккаунтах?-78

Ксения Кружко, ученица средней школы № 96 Минска:
Я присоединилась к этой акции, потому что, на мой взгляд, это очень интересно, я больше узнала о своем дедушке, о его медалях, просто о нем, о наших героях, потому что мы должны благодарны быть им за наше мирное небо.

#Беларусьпомнит. Что публикуют белорусы в своих аккаунтах?-81

Юлия Бошенкова, учитель средней школы № 96 Минска:
Очень интересно было вообще посмотреть, как действует этот хэштег, потому что, пройдя по этому хэштегу, можно  видеть безумное количество фотографий, количество людей, которых эта акция объединила. И это действительно очень хорошо, потому что молодое поколение должно помнить о подвигах, о цене этой Победы, поэтому таких акций должно быть больше в нашей стране.

#Беларусьпомнит. Что публикуют белорусы в своих аккаунтах?-84

Но не только родственников размещают под хэштегом «Беларусь помнит». 11-классник Роман Зинченко не застал родных свидетелей войны при жизни, но по крупицам в архивах восстановил историю семьи.

#Беларусьпомнит. Что публикуют белорусы в своих аккаунтах?-87

Роман Зинченко:
Я узнал, что моя прабабушка Чуприс Мария Федоровна в годы войны была связной партизанских отрядов имени Димы Громыко. И этот отряд участвовал в разработке плана по уничтожению Вильгельма Кубе.

История войны захватила, стал копать глубже и понял, что сведения разнятся. Историю переписывают. Решил, что доверять стоит лишь очевидцам тех событий. С тех пор он записал примерно сотню ветеранов. Уверен, что помнить надо, чтобы вынести уроки.

#Беларусьпомнит. Что публикуют белорусы в своих аккаунтах?-90

Роман Зинченко:
В годы войны был высокий патриотизм, почему мы и победили. Нельзя забывать Великую Отечественную войну, потому что она самая кровопролитная и жестокая.

Хэштег «Беларусь помнит» объединяет воспоминания не только военных лет. В эти дни многие использовали его, отмечая фотокарточки с поздравлениями и самыми яркими моментами Дня Победы. Беларусь помнит. И это главное.

# Беларусь помнит # общество # Екатерина Стрельцова # Екатерина Козел # Ксения Кружко # Юлия Бошенкова # Роман Зинченко # Фотофакт

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