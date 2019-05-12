Беларусьпомнит. Что публикуют белорусы в своих аккаунтах?

Новости Беларуси. Небольшие истории и фотографии своих дедушек и бабушек публиковали белорусы в соцсетях с хэштегом «Беларусь помнит». И это не просто рассказы – это наша память о каждом герое, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Праздничное утро 9 мая. Минск. На площади Победы собрались тысячи людей.

Брестская крепость утопает в потоке посетителей.

На улицах Витебска многолюдно. И так по всей республике – белорусы празднуют Великую Победу. Праздник со слезами на глазах. В нем навсегда переплелись боль от миллионных потерь и радость за тот долгожданный день 45-го. Это наша история, основа нашего суверенитета, и Беларусь ее бережно чтит. Потому лейтмотивом этого дня короткое «Беларусь помнит».

Память становится ценнее с каждым годом особенно на фоне того, когда некоторые пытаются переписать факты. К сожалению, редеют ряды свидетелей тех страшных событий.

Неслучайно когда-то ветераны выступили с инициативой приходить на торжества с портретами тех, кто волею судьбы уже не сможет пройти вместе со всеми по мирным улицам городов. Идею поддержали. И теперь традиционно «Беларусь помнит» – это поистине всенародная акция.

На фотографиях герои не из книжек, а родные и любимые: папы и мамы, бабушки и дедушки. Память об их подвиге, несомненно, будет передаваться из поколения в поколение. Ведь сюда приходят семьями.

«Беларусь помнит» – это не просто дань победителям страшной войны. Это звено в цепочке между поколениями. Так молодые люди никогда не забудут имена, лица и, главное, уроки войны. Цену мирной жизни будут помнить дети, лично побывавшие на могилах воинов.

Александр Лукашенко на площади Победы традиционно пообщался с ветеранами, дипломатами, журналистами. Подошел и к юным белорусам с портретами героев войны. Для того, чтобы память о победе жила вечно, уверен Президент, нужно помнить самим и научить этому наших детей. Александр Лукашенко: «Чтобы сохранить память, нам надо не забыть и научить этому своих детей» Полотно памяти бережно по крупицам в альбом собрала молодежь. Так начался марафон «Беларусь помнит. Родные герои Победы».

До 3 июля он будет путешествовать по стране. Альбом украсят фотографии юных и талантливых белорусов. А рядом – фото их дедов и прадедов, подаривших нам мирное небо. Своих родных – героев Победы – внести в альбом может каждый гражданин страны. Свою запись в национальной книге памяти оставил Президент.

Цена той Победы неимоверна высока. Кто-то в окопах, кто-то в санитарной части, кто-то в лесах – как могли приближали великий День Победы.

Бабушка моего мужа пекла для партизан хлеб. Был случай, когда ее пытали немцы. Но партизанов она не сдала, вывели ее раздетую на мороз, пугали смертью, но она выстояла.



Сергей Михович:

Это не только нынешним поколениям, но и будущим, может быть еще не родившимся детям, которые тоже будут помнить спустя и 70, и 100 лет после Дня Победы.

Наталья Купревич:

Беларусь помнит, но, к сожалению, носители этой памяти уходят безвозвратно. И мы бы хотели, чтобы эта память сохранялась как можно дольше.

Накануне праздника фотостудии в прямом смысле работали онлайн. Отмечают: в этом году небывалый наплыв желающих распечатать портрет. Кто-то приносил целый семейный альбом, а кто-то едва сохранившийся, пожелтевший довоенный снимок.

Екатерина Стрельцова, администратор интернет-центра:

Человек может прийти абсолютно с любой фотографией – маленькой, большой, не важно даже, в каком она состоянии. Поможем сделать транспарант.

Почтальоны Бреста к Дню Победы обновили центральный филиал. Каждый мог с комфортом отправить праздничную фотокарточку. Но признаются: в эти дни у них была миссия куда более ответственная – обеспечить связь поколений.

Чтобы принять участие в акции «Беларусь помнит», Екатерина изучила тысячи страниц архивного материала и только благодаря местному военкомату узнала военный путь деда – ефрейтора Александра Григорьевича Плаксина.

Екатерина Козел, начальник отдела Брестского филиала Белпочты:

Когда ты хочешь передать это своему будущему поколению, чтобы эта ниточка никогда не прервалась, чтобы мы помнили своих героев. Пока помним – память бесценна.

Поддержали акцию «Беларусь помнит» и пользователи соцсетей. Тысячи белорусов размещают фото воевавших дедов и прадедов под единым хэштегом «Беларусь помнит».

Только за праздничные дни электронный дневник памяти обогатился на 2 тысячи историй. В геолокациях – вся Беларусь. Здесь и фронтовые фото, и воспоминания уже подросших внуков о подвигах дедов, и даже записи самих ветеранов.

Среди публикаций с хэштегом «Беларусь помнит» фото медийных персон. Спортсменка Дарья Домрачева поделилась фотографией бабушки с дедушкой и их воспоминаниями о войне.

Певица Искуи Абалян рассказала о бабушке-зенитчице. Она держала оборону Кавказа.

Прабабушку Анну Федоровну Подберёзкину, которая спасала раненых и поставляла военным медикаменты, вспомнила пресс-секретарь Президента Беларуси Наталья Эйсмонт.

Вероника Гришкова, корреспондент:

Принять участие в акции достаточно просто. Нужно зайти в одну из соцсетей, разместить фото родственника, который был на войне, рассказать историю и обязательно пометить хэштег «Беларусь помнит».

Участвуют в акции целыми классами. Даше захотелось рассказать историю своего прадедушки-партизана, а Ивану – прадеда-танкиста, который дошел до Берлина. Потом подключились одноклассники. Свои семейные истории военных лет ребята разместили в школьном инстаграмм-аккаунте. В итоге благодаря хэштегу #Беларусьпомнит о них узнала вся страна.

Ксения Кружко, ученица средней школы № 96 Минска:

Я присоединилась к этой акции, потому что, на мой взгляд, это очень интересно, я больше узнала о своем дедушке, о его медалях, просто о нем, о наших героях, потому что мы должны благодарны быть им за наше мирное небо.

Юлия Бошенкова, учитель средней школы № 96 Минска:

Очень интересно было вообще посмотреть, как действует этот хэштег, потому что, пройдя по этому хэштегу, можно видеть безумное количество фотографий, количество людей, которых эта акция объединила. И это действительно очень хорошо, потому что молодое поколение должно помнить о подвигах, о цене этой Победы, поэтому таких акций должно быть больше в нашей стране.

Но не только родственников размещают под хэштегом «Беларусь помнит». 11-классник Роман Зинченко не застал родных свидетелей войны при жизни, но по крупицам в архивах восстановил историю семьи.

Роман Зинченко:

Я узнал, что моя прабабушка Чуприс Мария Федоровна в годы войны была связной партизанских отрядов имени Димы Громыко. И этот отряд участвовал в разработке плана по уничтожению Вильгельма Кубе. История войны захватила, стал копать глубже и понял, что сведения разнятся. Историю переписывают. Решил, что доверять стоит лишь очевидцам тех событий. С тех пор он записал примерно сотню ветеранов. Уверен, что помнить надо, чтобы вынести уроки.