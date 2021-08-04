Беларусь пригласила Казахстан для участия в учениях «Запад-2021»

Новости Беларуси. Беларусь пригласила казахстанский контингент для участия в учениях «Запад-2021». В Минске прошли переговоры министра обороны Беларуси с первым замминистра обороны Казахстана, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В ходе встречи стороны отметили единую позицию по многим международным вопросам и высокий уровень двусторонних отношений. Особое внимание стороны уделили увеличению количества совместных мероприятий боевой подготовки, расширению круга специальностей по обучению казахстанских специалистов в наших военных учебных заведениях и необходимости обмена опытом в патриотическом воспитании молодежи.