Беларусь планирует собирать в Азербайджане коммунальную технику и лифты – Петришенко

Беларусь планирует собирать в Азербайджане коммунальную технику и лифты. Об этом заявил заместитель премьер-министра Беларуси Игорь Петришенко на заседании межправкомиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Страны по праву могут гордиться уровнем сотрудничества. Он достигнут во многом благодаря дружбе лидеров двух стран и высокой интенсивности контактов на всех уровнях взаимодействия. Что касается итогов сегодняшнего заседания межправкомиссии, которое принимает Минск, то они должны быть наполнены прикладным содержанием.
Игорь Петришенко, заместитель премьер-министра Беларуси:
В ходе работы делаем акцент на исполнение обозначенных нашими лидерами поручений. Итогом работы станет подписание протокола заседания нашей комиссии обновленной дорожной карты нашего взаимодействия на ближайший период.
То, что стратегическое партнерство между странами будет и далее укрепляться, подтвердил недавний государственный визит Александра Лукашенко в Азербайджан. Он стал мощным импульсом для движения навстречу друг другу. Оговорен целый ряд новых совместных проектов, о реализации которых сегодня, 6 июня, и говорят в Минске.