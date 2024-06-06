Беларусь планирует собирать в Азербайджане коммунальную технику и лифты – Петришенко

Беларусь планирует собирать в Азербайджане коммунальную технику и лифты. Об этом заявил заместитель премьер-министра Беларуси Игорь Петришенко на заседании межправкомиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Страны по праву могут гордиться уровнем сотрудничества. Он достигнут во многом благодаря дружбе лидеров двух стран и высокой интенсивности контактов на всех уровнях взаимодействия. Что касается итогов сегодняшнего заседания межправкомиссии, которое принимает Минск, то они должны быть наполнены прикладным содержанием.