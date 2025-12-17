Мысливец: молодёжь Беларуси стремится не только к денежным средствам, но и к самореализации

Николай Мысливец, директор Института социологии Национальной академии наук Беларуси:

Безусловно, досуговые практики сегодня распространяются, распространяются очень мощно, масштабно. Но это не означает, что мы отказались от принятия таких традиционных ценностей, как работа, как благополучие семейное, социальное, экономическое. В системе приоритета, в системе ценностей белорусов на сегодняшний день на первом месте – здоровье, семья и дети. Я полагаю, что уже это само по себе вселяет уверенность в то, что будущее у нас, безусловно, есть. Если мы думаем про детей, если мы думаем про свое здоровье.

Что касается молодежи, два момента хотел бы отметить. Первый момент. Вы ссылались на Лермонтова, но есть еще всем известная цитата, определение, наверное, благодаря тому, что мы живем в информационном мире и все доступно. 2,5 тысячи лет тому назад Сократ говорил о том, что нынешняя молодежь привыкла к роскоши, отличается дурными манерами, презирает авторитеты, не уважает старших. Дети, споря со взрослыми, жадно глотают пищу, изводят учителей.

С одной стороны, можно было бы сказать, что за 2,5 тысячи лет ничего принципиально не изменилось. Но, наверное, здесь есть и определенная доля истины в этих утверждениях, и определенная доля некой литературщины. Что касается ценности молодежи, второй момент. Наряду с признанием того, что важны и здоровье, и семья, если говорим о молодежи, то, наверное, это прежде всего родительская семья. На третьем месте в системе таких приоритетов – работа.

И говорить о сугубо иждивенческих устремлениях я бы не стал на том простом основании, что, если бы современное молодое поколение было ориентировано изначально только на материальное благополучие, наверное, 99 % шли бы получать специальности либо программистов, либо строителей. Но наряду с этим у молодых людей, присутствующих здесь, абсолютно разные приоритеты. И приоритеты, которые заключаются не только в стремлении к обладанию значительным количеством денежных средств, но и их самореализации. Поэтому молодежь, она абсолютно разная. И будет она такой, каким будет каждое новое поколение взрослых людей. Потому что молодежь, детей, подростков формируем прежде всего мы сами.