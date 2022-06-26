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Беларусь передала Сирии очередную партию гуманитарной помощи. В груз входит 6 единиц техники МАЗ

26 июня 2022 10:24
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Новости Беларуси. Беларусь передала Сирии очередную партию гуманитарной помощи. В Латакии 26 июня состоялась официальная церемония передачи груза, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Речь о шести единицах техники МАЗ, которая будет задействована для восстановления промышленной и гражданской инфраструктуры в наиболее пострадавших районах страны.

Беларусь передала Сирии очередную партию гуманитарной помощи. В груз входит 6 единиц техники МАЗ-1

Наша страна не единожды оказывала гуманитарную помощь Сирии. В ближневосточный регион белорусы уже передавали необходимые продукты питания, лекарства, сахар, электрооборудование. Потребность Сирии в гуманитарной помощи особенно возрастает после фактически беспрерывной 11-летней войны против терроризма и внешнего незаконного вмешательства других стран во внутренние дела Арабской Республики.

# Беларусь-Сирия # общество # Фотофакт

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