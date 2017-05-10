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«За душу берет, невозможно не вспоминать». Возложением венков, концертами, 3D-шоу и ярким салютом Минск отметил День Победы

10 мая 2017 06:21
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Новости Беларуси. Накануне страна отметила один из самых дорогих сердцу каждого белоруса праздников – День Победы. Торжества по традиции закончились около полуночи, в них приняли участие сотни тысяч белорусов. Ярким финальным аккордом праздника стал концерт на площади Победы в столице и салют.

«Беларусь помнит!» Именно здесь на площади Победы с портретами воевавших родственников утром 9 мая мы начали праздновать очередную годовщину Великой Победы и сюда же уже часами позже вернулись, чтобы убедиться воочию: все не зря.

Ветераны, их дети и внуки, просто прохожие, гости страны – взгляды всех их минувшим вечером были устремлены на, казалось бы, оживших свидетелей нашей трагической истории. Да и сами мы словно на десятки минут стали очевидцами и героической обороны Брестской крепости, и освобождения Минска.

«За душу берет, невозможно не вспоминать». Возложением венков, концертами, 3D-шоу и ярким салютом Минск отметил День Победы-1

Большой рукотворный 3D-экран стал финальным аккордом грандиозного концерта. На протяжении полутора часов на сцене – только трогательные песни. «День Победы», «Прощание славянки» и «Катюша». Сдержать себя можно было едва ли.

Музыка, театрализованное представление, 3D-шоу и Президентский оркестр – все как по нотам сработало на праздничную атмосферу.

«За душу берет, невозможно не вспоминать». Возложением венков, концертами, 3D-шоу и ярким салютом Минск отметил День Победы-4

Впрочем, не спала накануне вся Беларусь. Только в Минске – 30 праздничных площадок. Гуляли практически до полуночи.

И вот она – кульминация празднования Дня Победы. Небо над столицей раскрасили хризантемы и акации. 30 залпов – как в далеком 1945 году. И, кажется, видят всю эту красоту в любой точке Минска, ведь высота праздничного салюта – 70 м, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«За душу берет, невозможно не вспоминать». Возложением венков, концертами, 3D-шоу и ярким салютом Минск отметил День Победы-7

И так по всей стране – в каждом областном центре этой ночью салютовали о Дне Победы и мире.

# общество # Анастасия Бенедисюк # Антон Филанович # День Победы 2017

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