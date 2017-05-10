«За душу берет, невозможно не вспоминать». Возложением венков, концертами, 3D-шоу и ярким салютом Минск отметил День Победы

Новости Беларуси. Накануне страна отметила один из самых дорогих сердцу каждого белоруса праздников – День Победы. Торжества по традиции закончились около полуночи, в них приняли участие сотни тысяч белорусов. Ярким финальным аккордом праздника стал концерт на площади Победы в столице и салют.

«Беларусь помнит!» Именно здесь на площади Победы с портретами воевавших родственников утром 9 мая мы начали праздновать очередную годовщину Великой Победы и сюда же уже часами позже вернулись, чтобы убедиться воочию: все не зря.

Ветераны, их дети и внуки, просто прохожие, гости страны – взгляды всех их минувшим вечером были устремлены на, казалось бы, оживших свидетелей нашей трагической истории. Да и сами мы словно на десятки минут стали очевидцами и героической обороны Брестской крепости, и освобождения Минска.