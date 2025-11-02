Повлияла ли политика на работу белорусского санатория в Литве? Вот цифры загрузки

Геннадий Болбатовский, директор Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения:

Сегодня мы подстраиваемся именно под спрос, потому что власти Литвы не оказывают визовой поддержки, как это было ранее. Поэтому сегодня санаторий работает стабильно, но количество белорусских граждан заметно уменьшилось. Потому что мы выдаем путевки всем категориям граждан без исключения, взрослым и детям, которые имеют визы и могут туда доехать.

Если говорить о количестве, то в предыдущие годы, после проблемы и прекращения выдачи виз, у нас ежегодно около 800 человек проходили лечение, это касается граждан Беларуси. В этом году мы планируем, что эта цифра будет чуть ниже – 700 человек по году. И у нас там есть отделение для детей-инвалидов, именно с ДЦП, нарушением опорно-двигательного аппарата. Поэтому речь шла ежегодно о нескольких тысячахлюс свободная реализация, она, в общем-то, и сейчас существует, путевки реализуются гражданам стран ЕС и всего мира, кто обращается.

Поэтому сегодня санаторий работает с нормальной загрузкой и с положительным экономическим результатом, ежегодно прослеживается динамика. Основной контингент – это граждане Евросоюза и Литвы. Сегодня не смущает потребителя, что это белорусский санаторий, тем более с одноименным названием. Сегодня потребитель делает оценку от качества оказываемых услуг и эффективности медицинского лечения. Именно за это люди платят деньги, и наверняка эти политические аспекты совершенно на втором плане, обычные люди во главу угла это не ставят.

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