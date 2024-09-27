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Беларусь и Россия договорились о старте проекта по отмене роуминга

27 сентября 2024 15:05
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Транспортная логистика, туристический обмен, роуминг и признание виз. Эти и другие злободневные темы звучали во время заседания группы высокого уровня Совета министров Союзного государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Беларусь и Россия договорились о старте проекта по отмене роуминга-2

Всего рассмотрели свыше 20 вопросов интеграционной повестки, среди которых проекты в области импортозамещения, информационные технологии, развитие пассажирского сообщения. В центре внимания сохранение темпов товарооборота между Беларусью и Россией. 

Как сообщил глава Администрации Президента Дмитрий Крутой, взаимный экономический рост двух стран в среднем увеличился на 4,5%, что выше среднемирового уровня. В условиях санкционной политики это свидетельствует о наличии дополнительных резервов для углубления сотрудничества. 

Беларусь и Россия договорились о старте проекта по отмене роуминга-4

Дмитрий Крутой, глава Администрации Президента Беларуси:
Текущие цифры показывают, что у нас фактически нулевое сальдо, то есть полностью сбалансированный товарооборот. И мы добавили 8,5 % к прошлому году. Изначально прогнозировались меньшие цифры роста в наших плановых документах. Но президентами поставлена задача, учитывая санкционное давление, все таки эти цифры сохранить.

Беларусь и Россия договорились о старте проекта по отмене роуминга-6

Кроме того, на заседании была достигнута договоренность о старте проекта по отмене роуминга на территории Союзного государства. Также Беларусь и Россия намерены восстановить полноценное приграничное железнодорожное сообщение. 

Беларусь и Россия договорились о старте проекта по отмене роуминга-8

Алексей Оверчук, заместитель председателя правительства России:
Мы обменялись мнениями и видим, что большие резервы существуют, чтобы наладить железнодорожное сообщение между крупными центрами, приграничными, такими как Смоленск, Гомель, Псков, Луцк, Витебск.

Беларусь и Россия договорились о старте проекта по отмене роуминга-10

Дмитрий Мезенцев, государственный секретарь Союзного государства:
Сегодня еще раз очень весомо доказательная Группа высокого уровня предстала в формате содержательной площадки. Я бы сказал, малого Совнаркома. Тем более, что это заседание было в преддверии будущего заседания Совета министров Союзного государства и Высшего госсовета.

В проекте повестки заседания Совета министров 24 вопроса, 11 из которых планируется рассмотреть на Высшем госсовете.

# Беларусь-Россия

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