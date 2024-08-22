Жуткие зверства нацистов! Какие новые подробности в деле по геноциду белорусского народа?

Увидеть следы зверств фашизма своими глазами. Прокуратура Могилевской области организовала посещение Казимировского леса, где ведутся поисковые работы в рамках дела о геноциде белорусского народа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Предварительная разведка зафиксировала 7 расстрельных ям. Две из них уже вскрыты. Ежедневно к месту поисковых работ приходят около сотни людей. Спустя 80 лет боль Казимировского леса буквально кричит про геноцид.

Две расстрельные ямы, два острова смерти – останки 30 человек – это следы чудовищных нацистских преступлений, которые были скрыты под землей 80 лет назад. У жителей Могилева теперь есть возможность познакомиться с деталями расследования уголовного дела о геноциде белорусского народа. Могилевская областная прокуратура организовала посещение Казимировского леса, где ведутся поисковые работы.

Андрей Волков, заместитель прокурора Могилевской области:

Из документов, которыми мы обладаем сейчас в рамках расследования уголовного дела, мы знаем о различных способах уничтожения нашего населения, которые применялись на территории города Могилева. В первую очередь это, конечно, расстрелы, это душегубки, забрасывание гранатами и подрывы на минах. И в нашем лесу мы обнаружили различные ямы с различными способами уничтожения нашего населения.

Сухая статистика архивных документов говорит здесь совсем другим языком, обнажая весь ужас, что пережили мирные жители в годы оккупации. До войны в Могилеве проживало 100 тысяч – после зарегистрировано всего 10. В этой яме останки перемолоты, словно в мясорубке. Женщин, детей и стариков здесь закидывали гранатами. И это уже не про войну, а полную зачистку населения. Так выглядит правда, видеть которую страшно и больно.