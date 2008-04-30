Беларусь готовится встретить праздник трудящихся

Митинги и народные гулянья традиционно пройдут по всей стране.

Столица встретит Первомай у площадки возле Национальной библиотеки. Массовых демонстраций, как в 70-ые, организаторы не обещают, но праздновать будут весело и с размахом.

Когда-то этот праздник был главным выходным в году. Майские демонстрации собирали на площадях и проспектах миллионы людей. Такого праздничного ажиотажа организаторы современного Первомая не ожидают, но готовятся к нему добросовестно. В столице, по традиции гулять будут в парках – имени Горького и 50-летия Октября. Концертная программа начнется в полдень. А главные торжества развернутся у Национальной библиотеки. Митинг и праздничный концерт. "Песняры", "Чистый голос", "J MORS" и целая обойма звездных коллективов. Первого мая веселиться будет и стар, и млад.

Зажигать первого мая будут не только звезды. Свою концертную программу под названием "Май.ЛАЙВ" в парке Горького презентуют студенты. К празднику готовятся и транспортники, и торговые объекты, и оформители. В честь Первомая город уже украшен и пестрит оранжево-красными цветами. Магазины и транспорт будут работать в обычном режиме. Разве что количество маршрутов на главных проспектах станет больше.

День труда откроет череду майских праздников. В ближайшие две недели – только четыре рабочих дня. Праздничное убранство город сохранит до 12 мая. Так что времени и мест отдохнуть предостаточно.

