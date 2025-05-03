В ТЦ «Столица» прошёл патриотический проект «Мы помним! Мы гордимся!»

Патриотический проект «Мы помним! Мы гордимся!» продолжает объединять поколения. Торговый центр «Столица» стал площадкой для проведения концертов, посвященных 80-летию Великой Победы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Вальсы, стихи и песни военных лет. Наряду с известными композициями звучат и новые, посвященные подвигу народа. Каждый номер – напоминание о героическом прошлом и стойкости наших предков. Проект, в котором приняли участие как именитые творческие коллективы, так и юные исполнители, стал яркой иллюстрацией того, что подвиг наших дедов и прадедов никогда не будет забыт. А День Победы – важнейший праздник для каждого белоруса.

Татьяна Пекалова: Это память поколений. Мало того что мы помним это, должны помнить это все люди на земле, женщины моего возраста и мужчины все. Мы знаем, нам родители рассказывали о том, что было. И это у нас в памяти осталось. Поэтому я счастлива, что я прихожу сюда и принимаю вот такое участие, пою песни и понимаю, что это со мной останется на всю жизнь.

Екатерина Шумская, артистка Молодежного театра эстрады Беларуси:

Мне очень приятно принимать участие в таком патриотическом проекте «Мы помним! Мы гордимся!». Глядя на прекрасных наших людей, радушных, которые действительно открыты всегда. Было очень приятно выступать, приятно дарить творчество, приятно спеть с этими людьми.

Серия концертов в торговом центре «Столица» на площади Независимости в Минске будет продолжена. Акция «Мы помним! Мы гордимся!» продлится до 24 мая.