Башни Минска: где находится самая смешная, самая красивая и самая массивная

Башни столицы – яркая примета советской эпохи, символ стремления вверх, силы и красоты. Они начали появляться как доминанты в 30-е годы XX века, но расцвет пришелся, конечно, на послевоенные годы и возрождение столицы. Время архитектуры изобилия, богатой декором, украшенной башнями и полной надежды на светлое будущее.

Экскурсию начнем с Партизанского проспекта. Углы 107-го и 109-го домов фланкируют башенки. Ворота в миниатюре, которые приглашают жителей в квартал. При всей скромности размеров они имеют изящный декор: венки, карнизы.

Оригинальные оконные проемы, сочетание штукатурки и стекла дают игру светотени и рельефность. Отличает эти здания и особое чувство юмора.

Галина Левина, архитектор, лауреат Государственной премии Республики Беларусь:

Пропорции размеров башен практически созвучны размерам печных труб, которые выходят на фасады. Это привносит некоторый юмор и иронию, потому что если смотрим на здания, построенные в 50-е годы, мы видим, что печные трубы играют большую роль в архитектуре, как такой орган на крыше здания, но они всегда соразмерны с пропорциями зданиями.

На Партизанском проспекте, 106 находится еще один пример послевоенной архитектуры – башенный хронометр.

Конечно, электронные часы здесь появились намного позже и кажутся немного неуместными, но это придает советской башенке современный ритм и динамику.

В 50-е годы появление нового района и башни было настоящим событием. Акцент застройки всего квартала. Архитектурный наряд от земли до неба меняется: уникальный бывший вход на первом этаже, череда разных окон, развитые карнизы.

Улицу Олега Кошевого в Тракторном поселке называют своеобразной копией Кутузовского проспекта в Москве. Дело в том, что автором жилого квартала был известный архитектор Зиновий Розенфельд, который свои наработки в Москве частично воплотил в Минске.

Малоэтажки украшают разнообразные балюстрады, рельефные вазы, лавровые венки и трогательные башенки. Казалось бы, обычные жилые дома, типовая застройка, но как эффектно архитектор украшает их. Индивидуальность им придают полуциркульные окна. Их нечасто встретишь в Минске.

Галина Левина, архитектор, лауреат Государственной премии Республики Беларусь:

Колонки, пилястры, которые мы видим на одной из башен. К сожалению, на второй утрачен этот декор. Но даже эта разница в аутентичном декоре и в утраченном – такое наследие времени, оно тоже придает особый характер.

Когда-то к заводу вел одноименный бульвар Тракторостроителей, богато украшенный скульптурами. Каждое утро рабочие попадали через него к не менее торжественной проходной с двумя башнями.

«Завод мой – гордость моя!» Этот лозунг нашел воплощение в нарядной архитектуре. Массивные башни состоят из нескольких уровней с разнообразными окнами и лепными венками.

От жилых и производственных башен – к настоящим взлетным воротам города.

Здание аэропорта на Чкалова завершает по центру изящная композиция и одна из самых красивых башен Минска. Проект архитекторов Заборского и Воинова родом из 50-х.

Галина Левина, архитектор, лауреат Государственной премии Республики Беларусь:

Она, конечно, своеобразна, она работает на просвет, на небо, на контражур. И в этом тоже есть определенная особенность этого здания.

Обсерватория гидрометеоцентра – одно из самых привлекательных творений конструктивизма в Минске. Здание, как детский конструктор, сложено из разных блоков: параллелепипеды, квадраты, зубья. Застекленные лестничные пролеты.

Здание было спроектировано нашим талантливым земляком Иваном Володько. Первоначально оно было ярко-золотого цвета – конструктивисты любили игру с палитрой металлов.

Галина Левина, архитектор, лауреат Государственной премии Республики Беларусь:

Мы видим то, что было характерно для 30-х годов – это целиком остекленная поверхность со второго на третий, на четвертый этажи.

Что интересно: проезжая по проспекту Независимости мимо обсерватории, издалека кажется, что огромные шары и есть башни. Но на самом деле башенки находятся в самом здании и завершены они эркером – выходят от плоскости фасада и поднимаются со второго этажа вверх на кровлю.

Узнаем удивительную история создания башни под шпилем, прогуляемся под флюгерами на площади Победы и познакомимся с человеком, которому удалось побывать внутри столичных башен – в ближайших выпусках программы «Минск и минчане» на СТВ.