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Балерины из Беларуси вошли в тройку лидеров полуфинала конкурса «Молодежное Гран-при Америки»

14 ноября 2017 07:22
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Новости Беларуси. Юные белорусские балерины вошли в тройку лидеров полуфинала конкурса «Молодежное Гран-при Америки», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Международное танцевальное соревнование 13 ноября прошло в Париже. В первом полуфинале приняло участие 99 представителей разных стран. Наши танцовщики в индивидуальном порядке уверенно вошли в тройку лидеров в категориях классической и современной хореографии и выиграли 1 место в своей возрастной группе.

Следующий этап конкурса пройдет в декабре в Барселоне, где будут участвовать еще 4 воспитанника белорусской балетной школы.

# общество # Фотофакт # Балет

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