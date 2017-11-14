Балерины из Беларуси вошли в тройку лидеров полуфинала конкурса «Молодежное Гран-при Америки»

Новости Беларуси. Юные белорусские балерины вошли в тройку лидеров полуфинала конкурса «Молодежное Гран-при Америки», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Международное танцевальное соревнование 13 ноября прошло в Париже. В первом полуфинале приняло участие 99 представителей разных стран. Наши танцовщики в индивидуальном порядке уверенно вошли в тройку лидеров в категориях классической и современной хореографии и выиграли 1 место в своей возрастной группе.

Следующий этап конкурса пройдет в декабре в Барселоне, где будут участвовать еще 4 воспитанника белорусской балетной школы.