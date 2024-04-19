Азарёнок: вопрос смертной казни – вопрос государственного, правового суверенитета

Григорий Азаренок, СТВ:

Вопрос смертной казни – он, казалось бы, какой-то гуманитарный, или социальный, или правовой. Нет, это вопрос государственный. Почему от нас западники требовали? Потому что вопрос, например, смертной казни. Вот даже помните, Батька там, в Швейцарии, по-моему. Или где там? В Австрии. В Австрии. Да, в Австрии. Значит, ему все. Вот, вот это, вот это, вот это. Хотя, казалось бы, мы дружили, чего пристали. Но вопрос смертной казни – вопрос государственного правового суверенитета.

Когда в стране есть суверен. Суверен – это что? Это право казнить и миловать. Суверен – это свой хлеб. Суверен – это своя инфраструктура. Она у нас своя. И вот это, пожалуйста, основные части.

Петр Петровский, политолог:

Это право на собственные ценности. Почему от нас требовали отмена смертной казни? От нас требовали ценностной капитуляции перед Западом. Признание, что западные ценности находятся на более высокой ступеньке. Они являются ценностями высшего сорта. А наши ценности – они какие-то ущербные, недоразвитые и вообще периферийные. И от них надо отказываться. То есть, сохранив смертную казнь в нашей стране, мы защитили не просто суверенитет и независимость государственную. Мы защитили суверенитет и независимост ценностную.

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