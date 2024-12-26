Смоленский «Славутич» нанёс поражение гродненскому «Нёману» в хоккейной экстралиге

Гости уступали 0:3 по ходу матча, смогли отыграть две шайбы, но хозяева устояли и взяли верх со счетом 3:2. «Славутич» прервал 15-матчевую победную серию «Немана».

Смоленский «Славутич» накануне в хоккейной экстралиге на домашней площадке нанес поражение гродненскому «Неману», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Иван Усенко, главный тренер ХК «Славутич»:

Сегодня мы сыграли более расковано, креативно в атаке. Могли забивать голы. Достаточно много моментов было. Соперник в концовке неплохо выглядел. Но мы выстояли, ребята блокировали очень много бросков, играли самоотверженно. Молодцы, здорово.

Гродненцы уступили первую позицию в турнирной таблице минской «Юности». У обеих команд по 50 баллов, но столичная дружина лидирует по дополнительным показателям.