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Хоккеисты «Динамо-Минск» уступили «Авангарду» в чемпионате КХЛ в формате 3х3

26 декабря 2024 14:15
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Хоккеисты минского «Динамо» стартовали в чемпионате КХЛ в формате 3х3, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Игры состоялись в комплексе «Южный лед» в московской Щербинке.

В стартовом поединке наша команда проиграла «Авангарду». «Омичи» пропустили первыми, но затем забросили 5 шайб в ворота «зубров» и оформили викторию со счетом 5:1. Во втором матче «Салават Юлаев» и «Динамо-Минск» организовали веселый, искрометный хоккей и выдали пока самый результативный поединок в истории КХЛ 3х3. К сожалению, белорусы вновь потерпели поражение со счетом 7:9. 27 декабря в 10:00 состоится игра минчан с казанским «АК Барсом». 

# Хоккей

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