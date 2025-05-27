Кризисные магазины – в Прибалтике выстраивают новую линию обороны в схватке с невидимым врагом

В Прибалтике продолжают схватку с невидимым врагом. На этот раз выстраивая «линию обороны» вдоль торговых прилавков. «Кризисные магазины» – так Министерство экономики Латвии, вдохновившись успехами своих «добрососедей», назвало специальную сеть универмагов и автозаправок на случай военной угрозы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Фактически наши соседи готовятся к комфортному шоппингу в условиях войны. Особое внимание – стабильному доступу к терминалам, чтобы в случае «черного дня» жители смогли расплатиться как наличными, так и картой. Более того, планируется создать военнообученные отряды доставщиков для тех, кто предпочтет во время «конца света» совершать покупки не выходя из дома.

В соседней Литве тоже решили не мелочиться. Там уже определили более 125 магазинов, которые смогут работать даже при отключении света и перебоях с интернетом. Власти утверждают, что чуть более сотни так называемых «опорных торговых точек» смогут обеспечить продуктами и лекарствами половину населения. Не отстает и Эстония. В стране запланировали открыть больше сотни кризисных магазинов. И весь этот продуктовый бастион обойдется прибалтийским странам не менее чем в 5 миллионов евро бюджетных денег.