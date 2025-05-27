Виртуальные тренажёры и новейшая техника. Рассказываем о плюсах обучения в Слуцком государственном колледже

Марина Макурова, преподаватель Слуцкого государственного колледжа:

Тренажер представляет из себя интерактивную видеоигру в виртуальном рабочем пространстве в организации по переработке молока, где все процессы работают в соответствии с физическим миром. В тренажере представлено несколько сценариев, с которыми учащиеся могут ознакомиться, пройти обучение с подсказками и тестирование на время. Тренажеры дают возможность изучить оборудование, последовательность технологического процесса, визуально познакомиться с цехами предприятия. Они позволяют практиковать навыки в безопасной виртуальной среде, что особенно важно при работе с технологическим оборудованием.



Все учебные кабинеты оснащены специальными техническими средствами. Используются информационные образовательные ресурсы. Это позволяет более доступно объяснить и продемонстрировать материал. Поступать в колледж приезжают учащиеся со всех уголков республики. Больше всего – из Минской, Брестской и Гомельской областей. Для иногородних работает два общежития. Сейчас здесь проживают свыше 370 ребят, для них созданы все условия.

Подробности в видео.