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Виртуальные тренажёры и новейшая техника. Рассказываем о плюсах обучения в Слуцком государственном колледже

27 мая 2025 13:56
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Для освоения учебных программ в Слуцком государственном колледже используются виртуальные тренажеры с 3D-моделями, рассказали в программе «Центральный регион» на СТВ. Для изучения и закрепления учебного материала по технологии изготовления сыра, масла, кисломолочных напитков, творога, а также по пастеризации и нормализации молочного сырья.

Виртуальные тренажёры и новейшая техника. Рассказываем о плюсах обучения в Слуцком государственном колледже-2

Марина Макурова, преподаватель Слуцкого государственного колледжа:
Тренажер представляет из себя интерактивную видеоигру в виртуальном рабочем пространстве в организации по переработке молока, где все процессы работают в соответствии с физическим миром. В тренажере представлено несколько сценариев, с которыми учащиеся могут ознакомиться, пройти обучение с подсказками и тестирование на время. Тренажеры дают возможность изучить оборудование, последовательность технологического процесса, визуально познакомиться с цехами предприятия. Они позволяют практиковать навыки в безопасной виртуальной среде, что особенно важно при работе с технологическим оборудованием.

Все учебные кабинеты оснащены специальными техническими средствами. Используются информационные образовательные ресурсы. Это позволяет более доступно объяснить и продемонстрировать материал. Поступать в колледж приезжают учащиеся со всех уголков республики. Больше всего – из Минской, Брестской и Гомельской областей. Для иногородних работает два общежития. Сейчас здесь проживают свыше 370 ребят, для них созданы все условия.

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# Образование в Беларуси

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