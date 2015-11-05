Авторов самых креативных идей, которые сопутствовали проведению выборов Президента, чествовали в Минске 5 ноября

Новости Беларуси. «Выборы-2015». Авторов самых креативных идей, которые сопутствовали проведению важной политической кампании, сегодня чествовали в Минске. Без внимания не остался разработчик необычного мобильного приложения: новости, рейтинги, итоги тысячи избирателей могли получать прямо на свой смартфон. Юный программист до этого успел победить в конкурсе «100 идей для Беларуси».

Второкурсник механико-математического факультета БГУ — настоящий самородок. В свои 18 Павел Бацылев успел разработать несколько популярных мобильных приложений. Например, программа «Химия Х10» самостоятельно решает сложные задачи. Ее алгоритм вундеркинд придумал, еще будучи школьником. Сейчас этой примочкой для мобильных пользуется более 100 тысяч ребят по всему миру.

Павел Бацылев, программист:

Оставляют отзывы как школьники 6-7 классов, так и старшеклассники.

Ольга Власовец, СТВ:

Главное политическое событие одним касанием — легко. Избирательный кодекс, результаты голосования, рейтинги — все в одном смартфоне.

Мобильное приложение «Выборы-2015» — это тоже разработка белорусского программиста.

Идея пришла сама собой. Павел шел на выборы в первый раз. И чтобы во всем разобраться, придумал программу, которая стала хорошим политическим гидом не только для него самого, но и для других избирателей.

Павел Бацылев, программист:

Многие страны не ограничиваются сейчас созданием просто сайтов. Я говорю не только об Америке, которая запускает параллельно и мобильные приложения. Даже Россия сделала мобильное приложение для выборов.

За время выборов мобильное приложение, разработанное Павлом Бацылевым, стало поистине популярным. Его скачали и установили более 6 000 человек. Примочкой для смартфона пользовались журналисты, наблюдатели и, конечно, сами избиратели.

Марина Ходанович, пользователь приложения:

Приложение очень удобное, так как там прослеживались все новости по поводу выборов президента Республики Беларусь.

Михаил Дмитрук, пользователь приложения:

Удобно, потому что всегда с собой. Телефон стал неотъемлемой частью нашей жизни и все новости, можно сказать, под рукой.

Такая популярность и успех разработок не привела к звездной болезни. Молодой программист на достигнутом останавливаться не собирается. Уже продумывает новое приложение для следующей политической кампании.

Павел Бацылев, программист:

Приложение «Выборы-2015» было достаточно успешным. В планах запустить подобное приложение и для парламентских выборов. Также в планах сделать приложение «Химия Х10» более крутым, усовершенствовать его, перевести его на другой язык.

И в запасе у него еще немало идей, как на этих проектах зарабатывать. И кто знает, может, Павел Бацылев и есть тот самый белорусский Бил Гейтс, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.