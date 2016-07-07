Автопарк минской скорой помощи пополнят 19 автомобилей

Новости Беларуси. В автопарке столичной неотложки пополнение. Сегодня ключи от 19 новых автомобилей вручат водителям скорой медицинской помощи. Стоит отметить, что в нынешнем году для этой службы города уже закупили четыре десятка машин.

В автомобилях имеются высококачественные системы для транспортировки и возможность установки современного медицинского оборудования: дефибриллятора, электрокардиографа и аппарата искусственной вентиляции легких. Также машины оснащены кондиционерами, системами централизованной подачи кислорода, GPS-навигацией и видеорегистраторами, сообщили в программе «Новости 24» на СТВ.

Игорь Юркевич, председатель комитета по здравоохранению Минского городского исполнительного комитета:

Автомобили оснащены всем необходимым как для комфортабельной работы персонала, так и для оказания должной экстренной медицинской помощи пациентам. Здесь имеются современные каталки, которые имеют грузоподъёмность до 270 кг. Здесь имеется возможность подключения всех систем жизнеобеспечения: дефибриллятору, аппарату искусственного дыхания, дозатору, система кондиционирования.