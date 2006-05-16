Автопарк Минской городской станции скорой и неотложной медицинской помощи пополнится новыми автомобилями

Закуплено двенадцать машин, до конца мая будет приобретено еще семь. Срок службы таких авто - около семи лет. Затем их передают в хозяйственный парк или резерв. Поэтому ежегодно приходится обновлять парк примерно на 25 машин. Технику, как правило, закупают в России, это микроавтобусы "Газель" Горьковского автомобильного завода. Затем, уже в Минске, их оборудуют под <скорые>. Стоимость одной машины - почти 40 млн. рублей. В настоящее время в столице ежесуточно несут дежурство 142 машины. Из них - около 40 специализированные: реанимации, неврологические, кардиологические, психиатрические и машины интенсивной терапии.