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Автопарк Минской городской станции скорой и неотложной медицинской помощи пополнится новыми автомобилями

16 мая 2006 11:19
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Закуплено двенадцать машин, до конца мая будет приобретено еще семь. Срок службы таких авто - около семи лет. Затем их передают в хозяйственный парк или резерв. Поэтому ежегодно приходится обновлять парк примерно на 25 машин. Технику, как правило,  закупают в России, это микроавтобусы "Газель"  Горьковского автомобильного завода. Затем, уже в Минске, их оборудуют под <скорые>. Стоимость одной машины - почти 40 млн. рублей.  В настоящее время в столице ежесуточно несут дежурство 142 машины. Из них - около 40 специализированные: реанимации, неврологические, кардиологические, психиатрические  и  машины интенсивной терапии.
# общество

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