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Авария в Орловской области: 9 белорусов пострадали

13 июля 2022 13:59
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9 белорусов пострадали в результате аварии в Орловской области России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Авария в Орловской области: 9 белорусов пострадали-1

Четверым из них потребовалась госпитализация – сейчас они находятся в больнице. Следователи России ведут проверку и выясняют все детали происшествия. Возбуждено уголовное дело.  

Авария в Орловской области: 9 белорусов пострадали-4

Карина Тхаржевская, начальник пресс-службы УМВД России по Орловской области:  
По предварительным данным, сегодня около 07:00 водитель 1964 года рождения, управляя автобусом «Неман», двигался по автодороге Орел – Тамбов со стороны города Орел в направлении города Ливны и в районе 109-го километра допустил выезд на полосу, предназначенную для встречного движения, в результате чего произошло столкновение с грузовым автомобилем «ДАФ», который следовал во встречном направлении. В результате ДТП пострадали водитель и 8 пассажиров, из которых один несовершеннолетний. Следственным отделом МО МВД России «Ливенский» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.264 Уголовного кодекса РФ. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.  

Авария в Орловской области: 9 белорусов пострадали-7

Белорусское посольство держит на контроле состояние всех пострадавших и тесно взаимодействует с представителями власти российского региона.  

# Авария в России # общество # Карина Тхаржевская # Фотофакт

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