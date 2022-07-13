Авария в Орловской области: 9 белорусов пострадали

Карина Тхаржевская, начальник пресс-службы УМВД России по Орловской области:

По предварительным данным, сегодня около 07:00 водитель 1964 года рождения, управляя автобусом «Неман», двигался по автодороге Орел – Тамбов со стороны города Орел в направлении города Ливны и в районе 109-го километра допустил выезд на полосу, предназначенную для встречного движения, в результате чего произошло столкновение с грузовым автомобилем «ДАФ», который следовал во встречном направлении. В результате ДТП пострадали водитель и 8 пассажиров, из которых один несовершеннолетний. Следственным отделом МО МВД России «Ливенский» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.264 Уголовного кодекса РФ. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.