Заметный прогресс в интеграционных отношениях с Россией. В Мингорисполкоме провели заседание по вопросам развития Минска

Новости Беларуси. Заметный прогресс в интеграционных отношениях с Россией и важность выполнения заявленных задач. Об этом сообщил председатель Мингорисполкома Владимир Кухарев во время заседания городской администрации, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

13 июля на заседании рассматривался вопрос социально-экономического развития города за январь – май 2022 года. Глава города отметил важность выполнения задач, которые доведены до организаций и предприятий столицы. Был объявлен ряд проблемных вопросов, которые необходимо глубоко изучить и проанализировать. Заметен рост взаимодействия с регионами Российской Федерации: встречи с руководством проводятся регулярно и найдены все алгоритмы для активизации всестороннего сотрудничества.

В заседании приняла участие председатель Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь Наталья Кочанова, которая на закрытии 8 сессии Совета Республики седьмого созыва акцентировала внимание на то, что необходимо предпринять все меры, направленные на экономическую безопасность страны и обеспечение достойного уровня жизни белорусов.