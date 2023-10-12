Артём Цуран встретился с коллективом 2-й городской детской больницы. Как будут стимулировать медработников?

Новости Беларуси. Модернизация учреждений здравоохранения, обеспеченность медиков жильем и закрепление молодых специалистов. Об этом шла речь на встрече Артема Цурана с трудовым коллективом 2-й городской детской клинической больницы, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Зампред Мингорисполкома подчеркнул, что на систему здравоохранения выделяется значительная часть столичного бюджета. Основной упор делается на сохранение и обновление действующих стационарных медучреждений. Активно идет и модернизация. Это строительство дополнительных корпусов и оснащение современным оборудованием. Также возводятся новые объекты: сейчас идет строительство детской и взрослой поликлиник в «Минск Мире», Лошице и поселке Восточный. В ходе встречи были затронуты и вопросы кадрового обеспечения медучреждений.

Артем Цуран, заместитель председателя Мингорисполкома:

Очень важно сейчас создать условия, чтобы молодые люди не искали каких-то вариантов дальнейшего продолжения трудоустройства после отработок, а планировали свою карьеру в наших учреждениях. Каждый молодой специалист закрепляется за опытным человеком. Есть возможность и консультацию получить, и наставления вовремя, которые необходимы для работы. Дополнительные материальные стимулирования каждому пришедшему на первое рабочее место.