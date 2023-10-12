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Артём Цуран встретился с коллективом 2-й городской детской больницы. Как будут стимулировать медработников?

12 октября 2023 18:23
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Новости Беларуси. Модернизация учреждений здравоохранения, обеспеченность медиков жильем и закрепление молодых специалистов. Об этом шла речь на встрече Артема Цурана с трудовым коллективом 2-й городской детской клинической больницы, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Артём Цуран встретился с коллективом 2-й городской детской больницы. Как будут стимулировать медработников?-1

Зампред Мингорисполкома подчеркнул, что на систему здравоохранения выделяется значительная часть столичного бюджета. Основной упор делается на сохранение и обновление действующих стационарных медучреждений. Активно идет и модернизация. Это строительство дополнительных корпусов и оснащение современным оборудованием. Также возводятся новые объекты: сейчас идет строительство детской и взрослой поликлиник в «Минск Мире», Лошице и поселке Восточный. В ходе встречи были затронуты и вопросы кадрового обеспечения медучреждений.

Артём Цуран встретился с коллективом 2-й городской детской больницы. Как будут стимулировать медработников?-4

Артем Цуран, заместитель председателя Мингорисполкома:
Очень важно сейчас создать условия, чтобы молодые люди не искали каких-то вариантов дальнейшего продолжения трудоустройства после отработок, а планировали свою карьеру в наших учреждениях. Каждый молодой специалист закрепляется за опытным человеком. Есть возможность и консультацию получить, и наставления вовремя, которые необходимы для работы. Дополнительные материальные стимулирования каждому пришедшему на первое рабочее место.

Артём Цуран встретился с коллективом 2-й городской детской больницы. Как будут стимулировать медработников?-7

Также на встрече поднимался жилищный вопрос. Артем Цуран рассказал о строящемся общежитии для медиков. Его строят на улице Корженевского. 10-этажное здание возводят на улице Корженевского. Оно будет рассчитано на 1 200 мест.

# Молодые специалисты # общество # Артем Цуран # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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