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Артем Цыбулько, инспектор отделения агитации и пропаганды ГАИ ГУВД Мингорисполкома на СТВ

23 октября 2015 08:10
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С наступлением осени у многих водителей, особенно неопытных, возникает вопрос: как подготовить автомобиль к зиме.

Для водителя, даже опытного, зима, это сложный период вождения, который может преподнести в дороге самые непредсказуемые сюрпризы.

Именно зимой машина реально показывает на что способна, и чтобы минимизировать не приятные проблемы в дороге и не испытывать судьбу, нужно правильно подготовить автомобиль к зиме. Про то, как это сделать мы и поговорим в нашей программе.

Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ - Артем Цыбулько, инспектор отделения агитации и пропаганды ГАИ ГУВД Мингорисполкома рассказал, как подготовить автомобиль к зиме.

# общество # Фотофакт # ГАИ # Артем Цыбулько

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