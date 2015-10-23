Артем Цыбулько, инспектор отделения агитации и пропаганды ГАИ ГУВД Мингорисполкома на СТВ

С наступлением осени у многих водителей, особенно неопытных, возникает вопрос: как подготовить автомобиль к зиме.

Для водителя, даже опытного, зима, это сложный период вождения, который может преподнести в дороге самые непредсказуемые сюрпризы.



Именно зимой машина реально показывает на что способна, и чтобы минимизировать не приятные проблемы в дороге и не испытывать судьбу, нужно правильно подготовить автомобиль к зиме. Про то, как это сделать мы и поговорим в нашей программе.

Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ - Артем Цыбулько, инспектор отделения агитации и пропаганды ГАИ ГУВД Мингорисполкома рассказал, как подготовить автомобиль к зиме.