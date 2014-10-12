Архитектурная неделя в Беларуси: дом-сфинкс уже есть в Витебской области, появится ли космический оберег?

Новости Беларуси. Архитектурная неделя прошла в Беларуси. Искусство возводить здания одно из самых древнейших. По архитектуре можно суть о развитии общества. Это, так сказать, язык цивилизации. Выросшие по всему миру города некоторые называют второй природой, джунглями в камне, стекле и бетоне.

Среди мировых архитекторов были как гении, так и безумцы. Одни здания уродуют пейзаж, другие становятся символами целой нации. Не вериться, но еще в середине 20 века только треть жителей планеты жила в городах. Спустя 50 лет эта цифра возросла до одной второй и будет продолжать увеличиваться. Таким образом, города сегодня — дом для половины человечества.

Этот сфинкс может и не так знаменит, как его египетский прообраз, но местной достопримечательностью уже стал, рассказали в программе «Неделя» на СТВ.

Руслан Кущин:

Все останавливаются, все фотографируют, все говорят «спасибо».

Диплом архитектора Руслан не получал, но на своем дачном участке во что бы то ни стало решил воссоздать чудо света. Дерево, пенопласт, штукатурка. Два года работы - и мечта обрела знакомые всему миру черты.

Руслан Кущин:

Иногда это во сне рождается. Я сплю, и вдруг мне приходят мысли, что надо вот именно это построить.

В роли архитектора освоился и на достигнутом решил не останавливаться. Теперь дело за дачной часовней. Уже и место выделено.

А на этом месте еще два года назад был пустырь. Сегодня первые жильцы обустраиваются на комфортабельных квадратных метрах. Рядом с многоэтажками заказник, а потому природный ландшафт диктует правила архитектурному проекту.

Анатолий Шабалин, главный архитектор института «Белгоспроект»:

Если мы привыкли, что микрорайоны - нарубленные строго квартальчики, то здесь район должен быть живописный, и внутри магистралей мягкие формы, как бы река перетекающая, цвет такой, как водная гладь. Даже в элементах архитектурных зданий видим козырьки волнистой линии.

А вот как выглядел типовой проект конца 18 века. Вместе с современным архитектором восстанавливаем временной коридор. С топографической точностью.

Тамара Матыль, архитектор, автор проекта «Мини-Минск»:

Для того чтобы люди задавались вопросом, каким был Минск, мы хотим чтобы он проявлялся начиная с конца 18 - начала 19 века и дальше, чтобы он проявлялся как старая фотография.

Свой взгляд и на издержки, и на самые любимые белорусские постройки у поколения «next». Конкурс шаржей: за 30 минут с помощью мобильного телефона молодые архитекторы меняют привычный облик. Вот, например, эффект вертикального озеленения или заваленная вертикаль. Правда, эффект пизанской башни дело рук, а скорее даже лап, Кинг-Конга.

Сергей Погорелов, архитектор:

Мы хотели подчеркнуть, что архитектурные работы не могут быть созданы за полчаса на коленке, за какой-то ограниченный промежуток времени. Возможность глобально изменить архитектуру требует более глубокого подхода.

Может шедевр за полчаса и не создать, зато изменить кое-что из предложенных вариантов удалось почти до неузнаваемости.

А вот как с той самой узнаваемостью у настоящих белорусских шедевров? Проводим эксперимент. Знаковые и самые обычные здания со всего мира рассматривают студенты архитектурного факультета. Оригинальные мировые постройки определяют безошибочно. Типичные домики с национальным колоритом тоже выдают свое местонахождение. Затруднение вызывает разве что парочка объектов.

Еще полвека назад здесь построили симпатичный, но ничем не примечательный домик в два этажа. Новые хозяева половину первозданного облика, кстати, решили сохранить. Всю оригинальность создали с помощью самых простых материалов и, в большинстве своем, ручной работы. А вот еще один шедевр архитектурной мысли. Такой фасад с соседними не перепутаешь.

Тамара Матыль, архитектор, автор проекта «Мини-Минск»:

Если человек способен породить оригинальную идею, и она интересная, ее непременно надо воплотить.

О силуэтах, доминантах и небесных линиях лучше мечтать под самыми облаками, какими бы заоблачными не казались будущие проекты. Артем и Наташа дипломы получат только через пару лет. А пока поднимаются на символ архитектурной Беларуси посмотреть, что могло бы вписаться в эту панораму.

Наталья Курмашова, студент архитектурного факультета Белорусского национального технического университета:

У меня была идея дома: один фасад остается не жилой частью, где днем спокойное остекление, ночью закрываются ставни, на него проецируется кино. А люди перед домом, жильцы района приезжают на машинах - это может быть автокино.

Артем Бобров, студент архитектурного факультета Белорусского национального технического университета:

Моя мечта (понятное дело, город я не запроектирую) - хотя бы как-то развивать транспортную систему, городскую систему, сплачивать людей за счет того, что мы создаем определенную типологию жилья.

Тамара Матыль, архитектор, автор проекта «Мини-Минск»:

Новое поколение иначе смотрит на мир, на окружение, на архитектуру. И слава богу, пусть это сейчас немножко и оторвано от реальности.

В основе почти космического проекта — белорусский оберег. Форма соломенного паука стала прототипом целого жилого квартала. В воздухе его удерживают дирижабли. Любая планировка, все коммуникации и даже вертикальный прогулочный маршрут, чтобы люди будущего отказались от сидячего образа жизни.

Сергей Погорелов, архитектор:

В качестве способа перемещения жителей между домами мы предположили, что это будет индивидуальное летательное средство, которое будет питаться от биореакторов, установленных в каждой жилой ячейке, перерабатывающих отходы жизнедеятельности и достаточно эффективно получающих дополнительную энергию.

Продумано все до мелочей, Остались только бытовые нюансы. Типовым, конечно, этот проект не станет. Но в качестве эксперимента авторы проекта в таком доме уже готовы поселиться.

Сергей Погорелов, архитектор:

На самом деле, все технологии, которые мы используем в концепции дома будущего, либо уже существуют, либо в стадии разработки, так что можно наедятся, что подобные вещи можно будет реализовать достаточно скоро. Подобного рода жилые модули могут парить над лесами, озерами, заболоченными местностями.

Будут ли на самом деле когда-то белорусы парить над болотами на обереге? Авторы идеи и сами сомневаются. Развить концепцию будущего до сегодняшних реальных очертаний задачи не стояло. Зато в белорусской архитектуре готовы развивать и национальные черты, и полет фантазий.

Сергей Погорелов, архитектор:

Пожалуй, я бы хотел видеть архитектуру нашей страны в достаточно степени аутентичной, чтобы через 10-20-100 лет можно было с уверенностью сказать, что вот это задние однозначно белорусское, несмотря на то, что оно опубликовано в каком-то всемирно известном источнике архитектурном, и мы не знаем автора и местонахождения.