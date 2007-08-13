Археологические находки "чёрных копателей" - на благо науки и истории

Полоцкий отдел милиции по борьбе с экономическими преступлениями передал в дар музею-заповеднику около ста предметов, представляющих историческую ценность. Все они были изъяты у так называемых "археологов вне закона". Сегодня артефакты выставили на обозрение посетителей Софийского собора. Среди предметов с почти тысячелетней историей - детали одежды и украшения: бусы из янтаря и стекла, перстни, цепочки, кольца, подвески, браслеты и обручи из бронзы, оружие, а также монеты различных государств. Все экспонаты относятся к эпохе, когда территорию современной Беларуси населяли Балты и Кривичи.