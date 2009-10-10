Apple iPhone могут запретить в Европе

Если лабораторные анализы покажут высокую степень риска взрыва дисплеев Apple iPhone, продажа этих смартфонов будет запрещена по всей территории Европейского союза.

«Мне не требуется разрешение Apple, для того чтобы не допустить их продукцию на рынок», - приводит Завтра-Новости заявление комиссара ЕС по делам потребителей Меглены Куневой журналистам. – «Если товары опасны, то они будут отозваны».

Подобные заявления были вызваны тем, что до Куневой дошли несколько жалоб владельцев таких гаджетов из Франции, Германии, и Великобритании. Среди них и девочка, загоревшаяся после того как в ее в руках взорвался iPhone.

Теперь европейские власти собираются путем лабораторных исследований доказать опасность смартфонов (в частности речь идет о возможном взрыве дисплеев). Еврокомиссар уверяет, что в случае всего лишь одного лабораторного доказательства, опасности айфонов, продукт будет отозван с рынка всех стран Еврозоны.