Apple готовит бесплатную MacOS

Компания Apple запатентовала идею бесплатной операционной системы, которая буквально принуждает пользователя смотреть рекламу. Чтобы несознательный юзер не нажал на кнопку «пропустить» во время прокрутки рекламных клипов, система заблокирует ему мышку и клавиатуру.

Чтобы удостовериться в том, что реклама просмотрена до конца, в окно клипа будет встроена специальная кнопка. Нажав на нее, пользователь подтвердит, что реклама попала по адресу. При этом «волшебная» кнопка может появляться в самых разных частях экрана, а подтвердить свою реакцию можно будет также с помощью специального сочетания клавиш. Если в течение определенного времени пользователь не «кликнул» – реклама не засчитывается, а ОС увеличивает частоту демонстрации рекламных клипов, пишет интернет-газета Дни.ру.

Кроме того, пользователь сможет загрузить специальную программу и заранее просмотреть рекламные объявления, чтобы потом не отвлекаться от работы или развлечения.

По мнению экспертов сайта PC World, операционная система со встроенной рекламой вряд ли будет популярна среди владельцев компьютеров Mac. В качестве аргумента они приводят резко негативную реакцию владельцев плееров Zune на идею вставлять рекламные ролики в игры для этого устройства.

Возможно, Apple оформила этот патент только для того, чтобы опередить Microsoft, явно двигающуюся в том же направлении, предполагают аналитики. Во всяком случае, идея главного конкурента Apple о выпуске бесплатного офисного пакета, коммерчески эффективного благодаря встроенной рекламе, была озвучена уже довольно давно.