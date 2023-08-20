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В Москве +24°C, в Мадриде +39°C. Погода в Европе на неделю с 21 по 27 августа

20 августа 2023 07:13
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Вот свежий климатический расклад по Европе. В столице Франции синоптики прогнозируют малооблачную погоду без осадков, столбик термометра в Париже покажет +29 °C, рассказали в программе «Плюс-минус». В Вене ясно и особенно жарко, до +35 °C. В Риме до +37. В Мадриде +39 °C.

В Москве +24°C, в Мадриде +39°C. Погода в Европе на неделю с 21 по 27 августа-1

В столице Болгарии +31 °C, ясная без осадков погода. В Анкаре также солнечно и до +36 °C. До +34 °C в Афинах.

В Москве +24°C, в Мадриде +39°C. Погода в Европе на неделю с 21 по 27 августа-4

Перенесемся в Прибалтику. В Риге до +28 °C, город накроют дожди с грозами. Жителей Вильнюса также ожидает пасмурная погода с дождем, столбик термометра поднимется до отметки +30 °C. Такое же погодное настроение ощутят жители Варшавы, там воздух прогреется до +33 °C.

В Москве +24°C, в Мадриде +39°C. Погода в Европе на неделю с 21 по 27 августа-7

В Киеве тем временем ясная малооблачная погода и до +32 °C. В Москве до +24 °C, погода ожидается ясной с переменной облачностью и без осадков.

Аномальная жара отступит, пройдут дожди. Синоптики рассказали о погоде в Беларуси в конце августа.

# Погода # Ольга Войтенкова # Фотофакт

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