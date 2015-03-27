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Андрей Шершень, директор филиала «Энергосбыт» РУП «Минскэнерго» на СТВ

27 марта 2015 07:58
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Электроэнергия. Зачастую, то, что мы не видим своими глазами, и не можем потрогать руками, считается несуществующим. Каким образом можно понять, что у нас это все «вытекает между пальцами», уходит от нас, а мы относимся к этому не очень бережливо? При оплате коммунальных услуг. Мы видим и ощущаем, сколько это стоит – то потребление, которое было у нас за месяц. Чтобы определить потребление, должен быть прибор учета. На эти и многие другие вопросы энергосбережения ответил Андрей Шершень,  директор филиала «Энергосбыт» РУП «Минскэнерго». 

# общество # Энергосбережение в Беларуси # Фотофакт # Андрей Шершень

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