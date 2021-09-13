Родились 20 мальчиков и 21 девочка. Владимир Кухарев поздравил женщин, ставших мамами в День города

Новости Беларуси. В День города на 41 минчанина стало больше, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. В праздник появились на свет 20 мальчиков и 21 девочка.

В роддоме 5-й городской клинической больницы 11 сентября родились 13 детей. В рамках традиционной акции «Здравствуй, минчанин!» руководство города, представители общественных объединений и депутаты посетили учреждения здравоохранения столицы. В торжественной обстановке мамам вручили подарки и цветы, в их адрес прозвучали теплые слова благодарности и пожелания. Сюрпризом стало и выступление саксофонистки.

Владимир Кухарев, председатель Мингорисполкома:

Вручение подарков, поздравления важны, поэтому мы традиционно в этом году также посетили всех и поздравили их с таким радостным событием в их жизни, вручили подарки. Рождение ребенка для государства очень важно, потому что это новое молодое поколение, которое в дальнейшем будет работать на благо нашего государства.