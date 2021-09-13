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Родились 20 мальчиков и 21 девочка. Владимир Кухарев поздравил женщин, ставших мамами в День города

13 сентября 2021 15:36
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Новости Беларуси. В День города на 41 минчанина стало больше, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. В праздник появились на свет 20 мальчиков и 21 девочка.

Родились 20 мальчиков и 21 девочка. Владимир Кухарев поздравил женщин, ставших мамами в День города-1

В роддоме 5-й городской клинической больницы 11 сентября родились 13 детей. В рамках традиционной акции «Здравствуй, минчанин!» руководство города, представители общественных объединений и депутаты посетили учреждения здравоохранения столицы. В торжественной обстановке мамам вручили подарки и цветы, в их адрес прозвучали теплые слова благодарности и пожелания. Сюрпризом стало и выступление саксофонистки.

Родились 20 мальчиков и 21 девочка. Владимир Кухарев поздравил женщин, ставших мамами в День города-4

Владимир Кухарев, председатель Мингорисполкома:
Вручение подарков, поздравления важны, поэтому мы традиционно в этом году также посетили всех и поздравили их с таким радостным событием в их жизни, вручили подарки. Рождение ребенка для государства очень важно, потому что это новое молодое поколение, которое в дальнейшем будет работать на благо нашего государства.

Родились 20 мальчиков и 21 девочка. Владимир Кухарев поздравил женщин, ставших мамами в День города-7

Поздравлять мам, малыши которых появились на свет в День города, стало доброй традицией. Эта акция проводится в столице более 10 лет.

# Дети # общество # Владимир Кухарев # Фотофакт

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