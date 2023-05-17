Андрей Иванец посетил первый Республиканский форум музеев учреждений образования в Минске

Андрей Иванец, министр образования Беларуси:

Развитие музейной педагогики является важнейшим аспектом не только в области сохранения нашего исторического наследия, но и в воспитании подрастающего поколения. И хотел бы отметить, что сегодня на базе наших учреждений общего среднего образования работает более чем 1 400 музеев, фактически в каждой второй школе есть музей. В преддверии республиканского форума по всей стране прошли соответствующие фестивали, где каждый школьник мог попробовать себя именно в роли экскурсовода, потому что когда пропускает каждый молодой человек через себя эту историю своего родного края, своего учреждения образования, нашей страны, безусловно, он значительно глубже понимает важность и значимость сохранения не только истории, но настоящего и будущего.