Андрей Иванец посетил первый Республиканский форум музеев учреждений образования в Минске

Новости Беларуси. Патриотическое воспитание, а также социально-культурные проекты. В Минске проходит первый Республиканский форум музеев учреждений образования, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Патриотическое воспитание, а также социально-культурные проекты. В Минске проходит первый Республиканский форум музеев учреждений образования, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Площадкой для встречи стала Национальная библиотека. Здесь участники делились опытом, новациями и проектами. 35 музеев учреждений образования из разных регионов страны презентовали экспозиции по четырем профилям: исторический, литературный, природоведческий, краеведческий. 18 мая, в Международный день музеев, выставка сменит прописку и переедет в филиал музея истории музыкальной и театральной культуры.
Андрей Иванец, министр образования Беларуси:
Развитие музейной педагогики является важнейшим аспектом не только в области сохранения нашего исторического наследия, но и в воспитании подрастающего поколения. И хотел бы отметить, что сегодня на базе наших учреждений общего среднего образования работает более чем 1 400 музеев, фактически в каждой второй школе есть музей. В преддверии республиканского форума по всей стране прошли соответствующие фестивали, где каждый школьник мог попробовать себя именно в роли экскурсовода, потому что когда пропускает каждый молодой человек через себя эту историю своего родного края, своего учреждения образования, нашей страны, безусловно, он значительно глубже понимает важность и значимость сохранения не только истории, но настоящего и будущего.
В рамках республиканского форума были награждены победители конкурса профессионального музейного мастерства. В списке 12 лучших.