Андрей Иванец побывал на открытии музея белорусской государственности в минской школе

Он состоит из двух залов. В первом можно пошагово проследить историю становления Беларуси: от первого раздела Речи Посполитой до обновленной Конституции. Экспозиции хранят знаковые для нашей истории предметы – флаг БССР, талоны на продукты питания и первые банкноты. Всего более полусотни уникальных экспонатов. Многие из них подарены семьями учащихся и педагогами школы. Второй зал посвящен памяти героев-победителей Великой Отечественной войны.

Андрей Иванец, министр образования Беларуси:

За этот учебный год каждая школа нашей страны будет иметь либо музей, либо музейную экспозицию. Более того, мы полагаем, что привлечение учащихся в качестве экскурсоводов является хорошим элементом воспитательной работы. Потому что когда молодые ребята, школьники не только приходят в музей, а своими руками ищут музейные экспонаты, создают эти экспонаты, проводят соответствующие экскурсии, они совсем по-другому воспринимают нашу историю. Потому что каждый молодой человек должен понимать: история нашей страны начинается с истории его малой родины, его семьи. И каждый из нас в состоянии сделать нашу страну еще лучше.