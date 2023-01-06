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Андрей Иванец побывал на открытии музея белорусской государственности в минской школе

06 января 2023 13:08
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Новости Беларуси. Музей истории белорусской государственности открыли в столичной школе № 52, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Андрей Иванец побывал на открытии музея белорусской государственности в минской школе-1

Он состоит из двух залов. В первом можно пошагово проследить историю становления Беларуси: от первого раздела Речи Посполитой до обновленной Конституции. Экспозиции хранят знаковые для нашей истории предметы – флаг БССР, талоны на продукты питания и первые банкноты. Всего более полусотни уникальных экспонатов. Многие из них подарены семьями учащихся и педагогами школы. Второй зал посвящен памяти героев-победителей Великой Отечественной войны.

Андрей Иванец побывал на открытии музея белорусской государственности в минской школе-4

Андрей Иванец, министр образования Беларуси:
За этот учебный год каждая школа нашей страны будет иметь либо музей, либо музейную экспозицию. Более того, мы полагаем, что привлечение учащихся в качестве экскурсоводов является хорошим элементом воспитательной работы. Потому что когда молодые ребята, школьники не только приходят в музей, а своими руками ищут музейные экспонаты, создают эти экспонаты, проводят соответствующие экскурсии, они совсем по-другому воспринимают нашу историю. Потому что каждый молодой человек должен понимать: история нашей страны начинается с истории его малой родины, его семьи. И каждый из нас в состоянии сделать нашу страну еще лучше.

Андрей Иванец побывал на открытии музея белорусской государственности в минской школе-7

После торжественного открытия музея в актовом зале состоялась диалоговая площадка «Роль современного педагога в развитии суверенного государства».

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# Музей # общество # Андрей Иванец # Фотофакт

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