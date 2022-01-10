Андрей Чернобай о ОДКБ в Казахстане: это политический вопрос, момент демонстрации готовности развернуть и большие силы

Новости Беларуси. Кто раскручивает политический спиннер на постсоветском пространстве? Как связана международная повестка с предпосылками из прошлого? События в Казахстане стали поводом для теледискуссии 10 января в ток-шоу « По существу ».

Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:

Скажите, пожалуйста, ОДКБ в принципе прислала небольшую группировку, по обычным бытовым меркам, ну сколько там приехало. От России немножко. Ну, как бы это в принципе немножко. Это действительно такая сила, которая может установить баланс? Либо это больше политический вопрос?

Андрей Чернобай, военный аналитик Белорусского института стратегических исследований:

Это, конечно, больше политический вопрос. Ряд моментов. Мы уже были на грани задействования коллективных сил оперативного реагирования несколько месяцев назад, когда ситуация в Афганистане вышла из-под контроля, и мы уже, в принципе, были готовы оказать помощь Таджикистану, если бы талибы пошли дальше. Это, наверное, один из факторов, который помог в данной ситуации очень быстро сориентироваться и прийти к единому знаменателю. То есть мы морально уже были готовы, все страны ОДКБ. Показала эта ситуация и ряд проблем. Первое, я об этом говорил сегодня на заседании внеочередном коллективных сил. Во всех государствах решение о задействовании вооруженных сил в составе миротворцев ОДКБ должно приниматься как-то одинаково. Где-то президент, где-то парламент, где-то с первого захода, где-то со второго, мы видели. Да, пришли к единому знаменателю, тем не менее, это должно быть однотипно для повышения эффективности.

Алена Сырова, СТВ:

Ну вот в Кыргызстане не могли решиться.