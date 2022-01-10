Андрей Чернобай о ОДКБ в Казахстане: это политический вопрос, момент демонстрации готовности развернуть и большие силы

Новости Беларуси. Кто раскручивает политический спиннер на постсоветском пространстве? Как связана международная повестка с предпосылками из прошлого? События в Казахстане стали поводом для теледискуссии 10 января в ток-шоу «По существу».
Новости Беларуси. Кто раскручивает политический спиннер на постсоветском пространстве? Как связана международная повестка с предпосылками из прошлого? События в Казахстане стали поводом для теледискуссии 10 января в ток-шоу «По существу».
Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:
Скажите, пожалуйста, ОДКБ в принципе прислала небольшую группировку, по обычным бытовым меркам, ну сколько там приехало. От России немножко. Ну, как бы это в принципе немножко. Это действительно такая сила, которая может установить баланс? Либо это больше политический вопрос?
Андрей Чернобай, военный аналитик Белорусского института стратегических исследований:
Это, конечно, больше политический вопрос. Ряд моментов. Мы уже были на грани задействования коллективных сил оперативного реагирования несколько месяцев назад, когда ситуация в Афганистане вышла из-под контроля, и мы уже, в принципе, были готовы оказать помощь Таджикистану, если бы талибы пошли дальше. Это, наверное, один из факторов, который помог в данной ситуации очень быстро сориентироваться и прийти к единому знаменателю. То есть мы морально уже были готовы, все страны ОДКБ. Показала эта ситуация и ряд проблем. Первое, я об этом говорил сегодня на заседании внеочередном коллективных сил. Во всех государствах решение о задействовании вооруженных сил в составе миротворцев ОДКБ должно приниматься как-то одинаково. Где-то президент, где-то парламент, где-то с первого захода, где-то со второго, мы видели. Да, пришли к единому знаменателю, тем не менее, это должно быть однотипно для повышения эффективности.
Алена Сырова, СТВ:
Ну вот в Кыргызстане не могли решиться.
Андрей Чернобай:
Да. Второй момент. Согласитесь, что все мы в данной ситуации, все страны, опирались на военно-транспортную авиацию России. Если бы не было этого фактора, никто бы туда из других стран своим ходом войска не доставил. Этот момент, видимо, надо будет продумать и усиливать составляющую какую-то в составе ОДКБ авиационную, для того, чтобы, во-первых, можно было перекидывать войска, во-вторых, чтобы каждое государство какой-то минимальный войсковой комплект могло перебросить собственными силами. Что касается реплики по поводу высочайшей готовности, вы знаете, высокая степень готовности воинских частей – это их нормальное положение, скажем так. Они должны быть готовы. И то, что контингент действительно небольшой, это максимум бригада, это конечно больше политический момент. Это момент демонстрации готовности, потому что готовы были при необходимости развернуть и большие силы. Это не ограничивается 3 000.
Николай Щекин, политолог, кандидат философских наук:
Просто последнее время очень много говорили, критиковали, так называемая оппозиция, что зачем мы вкладываем деньги в армию, зачем мы совместные учения проводим.
Кирилл Казаков:
Собственно говоря, армия России, которая за несколько лет доказала, что не зря вкладывают деньги, не зря она воюет, в той же самой Сирии, она продемонстрировала себя с хорошей стороны в Казахстане.
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