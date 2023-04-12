Пенсионеры в Беларуси смогут купить билеты на пригородные поезда со скидкой 50%

С 1 мая вводится традиционная скидка на весь период сельскохозяйственных работ.

Новости Беларуси. Пенсионеры в Беларуси вновь смогут приобретать билеты на пригородные поезда за полцены, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По 31 октября люди, достигшие общеустановленного пенсионного возраста, будут оплачивать лишь 50 % от стоимости проезда в электричках. Это предусмотрено Указом Президента «О государственной поддержке пенсионеров».