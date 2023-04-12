«Есть мотивация и желание это делать». Активисты «Белой Руси» присоединилась к акции «Неделя леса»

Новости Беларуси. Личный вклад в приумножение лесных богатств страны. Три десятка активистов общественного объединения «Белая Русь» подключились к экологической акции на территории Узденского района, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Личный вклад в приумножение лесных богатств страны. Три десятка активистов общественного объединения «Белая Русь» подключились к экологической акции на территории Узденского района, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
«Неделя леса» проходит вот уже в 16-й раз. В 2023 году она посвящена Году мира и созидания.
Олег Романов, председатель Республиканского общественного объединения «Белая Русь»:
Во всех регионах нашей страны активисты выезжают в леса для того, чтобы участвовать в «Неделе леса». И я думаю, что это нужное и правильное дело. И технологию знаем, и самое главное, что есть мотивация и желание это делать.
Участники экологического десанта потрудились на славу. На территории Лошанского лесничества, вблизи деревни Валерьяны, посадили более 8 тысяч саженцев сосны и березы.