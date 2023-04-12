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«Есть мотивация и желание это делать». Активисты «Белой Руси» присоединилась к акции «Неделя леса»

12 апреля 2023 12:13
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Новости Беларуси. Личный вклад в приумножение лесных богатств страны. Три десятка активистов общественного объединения «Белая Русь» подключились к экологической акции на территории Узденского района, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Есть мотивация и желание это делать». Активисты «Белой Руси» присоединилась к акции «Неделя леса»-1

«Неделя леса» проходит вот уже в 16-й раз. В 2023 году она посвящена Году мира и созидания.

«Есть мотивация и желание это делать». Активисты «Белой Руси» присоединилась к акции «Неделя леса»-4

Олег Романов, председатель Республиканского общественного объединения «Белая Русь»:
Во всех регионах нашей страны активисты выезжают в леса для того, чтобы участвовать в «Неделе леса». И я думаю, что это нужное и правильное дело. И технологию знаем, и самое главное, что есть мотивация и желание это делать.

«Есть мотивация и желание это делать». Активисты «Белой Руси» присоединилась к акции «Неделя леса»-7

Участники экологического десанта потрудились на славу. На территории Лошанского лесничества, вблизи деревни Валерьяны, посадили более 8 тысяч саженцев сосны и березы.

# Государственная лесная политика # общество # Олег Романов # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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