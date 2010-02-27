Жак Рогге разочаровался в женском хоккее

Женский хоккей должен действительно стать массовым и серьезно улучшить свои показатели, иначе он перестанет быть олимпийским видом спорта.

Об этом, по данным ИТАР-ТАСС, заявил президент Международного олимпийского комитета (МОК) Жак Рогге. «Я хотел бы дать им больше времени на рост, но должны произойти улучшения», — заявил Рогге на пресс-конференции в Ванкувере.

Женский хоккей стал олимпийским в Нагано в 1998 г. Но если в ближайшие 8 лет конкуренция в нем не станет жестче, уже в 2018 этот комплект медалей разыгрываться не будет.

Последние 20 лет доминирующими в этом виде спорта были Канада и США. Разница в показателях между двумя североамериканскими сборными и остальными действительно велика: к финалу хозяйки олимпиады забросили 46 шайб в 4 матчах, их соседки — 40, сообщает NEWSru.com.