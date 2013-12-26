«Алый Минск» XIX – XX веков: Дом с мезузой, банк Российской Империи и женская гимназия Реймана

Стихия огня в архитектуре. Краснокирпичные ансамбли – как яркие штрихи на холсте города. Брутальные и изящные, они влюбляют в себя с первого взгляда.

Мода на кирпичный стиль началась в эпоху модерна в конце XIX – начале XX века. Это был прекрасный вариант экономичной архитектуры, так как он не требовал облицовки фасадов. В Российской Империи появляются бордовые ленты промышленных, жилых, образовательных зданий. Минская губерния не отставала. В начале XX столетия красная кладка украшала центральные улочки города. Сегодня кирпичные дома в Минске кажутся осколками времени.

Темно-терракотовый цвет и эксклюзивный почерк мастера. Дом на Раковской, 20 – один из самых колоритных в кирпичной палитре города. Впечатляет продуманность каждой детали – настоящая ювелирная работа. Богатый карниз, ажурные балконы. Зеркала и замковые камни. У каждого окна индивидуальное обрамление. Профилированные кирпичные детали настолько плавны, словно вылеплены из пластилина. Архитекторы в то время умели искусно создавать пластику фасада.

В начале XX века здесь гостеприимно встречали приезжих, в здании размещалась гостиница. Судьба Раковской, 20 связана с увлекательной историей XIX – начала XX веков.

Галина Левина, архитектор, лауреат государственной премии Республики Беларусь:

Когда-то этот дом назывался Дом с мезузой, потому что при входе в здание с правой стороны оставался след от мезузы и этот элемент говорил о том, что в этом доме в XIX – начале XX века проживала еврейская семья.

Очень интересно, что здесь не только кирпичная архитектура создает облик здания, но и деревянные детали: ставни на окнах, деревянный портал при входе в здание. Кстати, один из редких примеров, когда сохранился резной портал, переживший все исторические этапы развития Минска

В Минске было немало кирпичных заводов в Тучинке, некоторые находились прямо в Раковском предместье. Это было очень удобно для мастеров – все детали вытачивали на производстве. Удивительно и то, что на фабриках умели делать разный по цвету кирпич. В Раковском предместье можно увидеть всевозможные оттенки красного.

Отвлечь взгляд от этого дома может лишь прямо прилегающее здание по улице Освобождения, 13. Оба дома издалека кажутся единым фасадом. Однако здесь – более темная, бархатная фактура, полосы кирпича-поребрика, и оригинальное решение пилястров.

В кирпичной архитектуре нет права на погрешность, ведь этот естественный материал не нуждается в макияже.

Галина Левина, архитектор, лауреат государственной премии Республики Беларусь:

Вообще, мы так любовно относимся и дотрагиваемся до стен того или иного исторического здания, которое не прошло реставрацию. Кирпичное здание, ты его читаешь, поднимая взгляд от фундамента до кровли. На мой взгляд, в них есть, знаете, как булочки, в них есть больше специй.

Жаль, иногда желание оштукатурить уникальную кладку берет верх над восстановлением фасадов памятников. Замковая, 27 и Раковская, 16 – примеры удачной реставрации кирпичной архитектуры и воссоздания исторического облика. Сохранение стиля и детальное преображение в большом городе на вес золота. Однако, согласитесь, ровный глянец уже не вызывает таких живых эмоций, как оригинальная кладка, где каждый кирпич и по размеру, и по цвету неповторим.

Бывшая женская гимназия Реймана и знаменитое кирпичное здание на Кирова, 5 – также прекрасные свидетельства реставрации. Образовательная функция диктовала и совершенно иной дресс-код, нежели в жилом Раковском. Широкие колонны из круглого кирпича, объемные капители, массивный замковый камень, листы аканта. Богатый фриз и вовсе напоминает архитектуру оборонного стиля. Декор фасадов более насыщенный и торжественный. Сегодня в красном доме располагается суд ЕврАзЭС, сообщили в программе «Минск и минчане» на СТВ.

Галина Левина, архитектор, лауреат государственной премии Республики Беларусь:

На примере этого здания мы видим такой строгий классический стиль, классические углы. Очень богатый пластикой входной портал. В этом и прелесть архитектуры того времени. Она как бы цитирует элементы того или иного стиля, классического, готического, но она выполнена из кирпича и помещена в современную жизнь XIX – начала XX века.

Ассиметричный фасад, скошенные окна, мощный карниз, плоский кирпич и минимум декора. Былое управление Либаво-Роменской железной дороги и здание на Кирова, 11 – памятник начала XX века, но на фоне классических коллег он был настоящим авангардом. Здание было одно из самых продвинутых в архитектуре того времени. Не почувствовать модернистские тенденции невозможно. Архитектор Краснопольский продемонстрировал минчанам новый взгляд на архитектуру.

Галина Левина, архитектор, лауреат государственной премии Республики Беларусь:

То, как архитектор решил угловую часть здания, это тоже такой своеобразный стиль автора, который очень корреспондируется со стилем в дизайне посуды, мебели. Он, конечно, был предвестником новой архитектуры Минска.

Внутренний дворик исторического музея вплоть до красной ограды – оригинальная архитектура начала XX века. Здесь селились служащие банка, размещались склады и хозяйственные постройки, ведь само здание музея – не иначе как бывший банк Российской Империи.

Казалось бы, краснокирпичный ансамбль – обычные жилые постройки. Прямоугольные здания довольно грубые, с массивным карнизом. Но багровые фасады притягивают как магнит своим совершенным декором. Посмотрите: посреди высоких окон немало словно замурованных проемов. Такие своеобразные ниши архитекторы создавали для тех помещений, где не было надобности в освещении. Однако все это придает домам особый ритм. Алые здания требуют пристального внимания. Только тогда они откроют вам свои тайны. Смотрите: даже печные трубы украшает кирпич-поребрик.

Галина Левина, архитектор, лауреат государственной премии Республики Беларусь:

Мы с вами находимся около хозяйственной постройки. Казалось бы, здание, которое не требует архитектурных изысков, но обратите внимание: маленькое окошко, подоконник, даже здесь видим небольшой профилек. Пилястр, разница между плоскостями в 1,5 см, но это дает определенную красоту и пластику фасадов.

От жилых построек – к промышленной архитектуре. Долговечность, экономичность и хорошее качество. Именно в заводских зданиях кирпичная кладка была особо востребована. Винокуренный завод Прушинских-Любанских в Лошицком парке – свидетель нескольких эпох и уникальный пример комплекса промышленной архитектуры конца XIX века.

В конце XVIII столетия на месте винокурни были деревянные заводы. Только после реконструкции в начале XX века промзона стала кирпичной. Но какой: основная часть и стены завода сотканы из красного кирпича, а все аксессуары (пилястры, оконные обрамления) – из желтого. Такое цветовое решение было характерно для белорусской промышленной архитектуры XX века. И хотя функциональность для заводов – приоритет, даже фабрики зодчие умудрялись превращать в произведения искусства.

Галина Левина, архитектор, лауреат государственной премии Республики Беларусь:

Поскольку это завод, оконные проемы очень большие, потому что необходимо было освещать большие пространства, в которых находились спиртоочистительные установки.

Был интересный элемент, он располагался над входом в здание, к сожалению, он утрачен, но есть след его. Это был металлический элемент, на котором была написана дата основания – 1896 год.

В следующей экскурсии по красному Минску мы заглянем в промышленной район Октябрьской и изучим кирпичную кладку святынь – Красного костела и церкви Александра Невского.