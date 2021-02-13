Алексей Дзермант: на ВНС ты имеешь доступ к самым высоким представителям власти, спокойно общаешься

Новости Беларуси. В гостях программы «Тайные пружины политики 2.0» два делегата VI Всебелорусского народного собрания – политолог Андрей Лазуткин и философ, политолог Алексей Дзермант. Григорий Азаренок, СТВ:

Первый вопрос немножко злорадный. Я никогда не видел такого обиженного, злого Степана Путило, который просил – позвал Прокопьева, Латушко, Вячорку, кого угодно – выйдите, пожалуйста, это наш последний шанс. И, как говорит классика, «это какой-то позор». Андрей Лазуткин: ВНС – это не то, что пытается показать оппозиция, это люди очень интересные, интеллигентные Вся активность у них – это поиск денег и проклятия из-за рубежа в адрес живущих здесь белорусов Алексей, они уже сейчас переносят сроки, говорят: а что, в 2025 году тоже скажем, что холодно, да? То есть можно ли констатировать если не победу, то промежуточное наше торжество?

Алексей Дзермант, политолог, философ:

Да, безусловно, это серьезный выигрыш и государства, и вообще всех патриотических сил и серьезное поражение этой оппозиции радикальной, потому что у них не получилось, по сути, ничего, вот уже с осени они не могут… Повестка перехвачена, они уже не могут убедительно показывать своим сторонникам, что у них есть какой-то потенциал, возможности чем-то заниматься серьезным. То есть все за рубежом, в основном вся активность у них – это поиск денег и проклятия из-за рубежа в адрес живущих здесь белорусов. В общем-то, все. Григорий Азаренок:

Ну и вскрылось то, о чем мы с вами давно говорили уже – явный раскол. Одни силы говорили выходить, другие их за это проклинали. Андрей Лазуткин:

Более того, у них не было даже дальнейшего плана. То есть Президент к ВНС уже подходил с пакетом рациональных предложений. Григорий Азаренок:

Какие-то комиксы они сделали. А вы глянули этот комикс? Алексей Дзермант:

Да, посмотрел. У них там были даты обозначены, кстати, на Всебелорусское народное собрание. У них должен был быть выход, бенефис. Еще они попытаются, конечно, 25 марта, чтобы, по утверждению этих планировщиков, к маю власть принудить сесть за стол переговоров. Но мы видели, что ВНС прошел не то что гладко, это было реальное воодушевление среди сторонников Президента. Более того, представители оппозиции, разные представители, дважды признали победу и взывали к милосердию, мол, не бейте нас, мы все признаем, мы ошиблись, мы хотим конструктивно чем-то заниматься. И это тоже сигнал тем заблудшим людям, которые все еще верят тем лидерам оппозиции, которые находятся за рубежом. Понятно, раскол продолжится, люди вменяемые будут приходить к какой-то конструктивной повестке, участвовать в деятельности этого союза демократических сил, которые, видимо, хотят все-таки заниматься политикой в нашей стране серьезно. Поэтому это серьезный по ним удар политический, информационный, в любой сфере. Тогда, когда Воскресенский и Канопацкая говорили о победе, я бы их тезис дополнил тем, что реальное милосердие или разговор об амнистии должны наступить после окончательной победы, а ее символом будет признание бело-красно-белого флага экстремистским. Почему? Потому что мы эту заразу действительно символически должны наказать, выкорчевать, чтобы эти силы могли в нормальном русле начать деятельность. Пока мы принимаем полумеры, не добиваем, условно говоря, эту заразу, она все равно дальше будет копить силы, чтобы попытаться в очередной раз совершить этот мятеж. Поэтому, безусловно, для того чтобы они были вовлечены в диалог, им нужно признать, что и эта символика несет прямую ответственность за тот мятеж, за те события, которые мы наблюдали. Поэтому я поддерживаю запрет и признание БЧБ-флага экстремистским. Власть здесь не должна идти на уступки. И мы как победители должны, как тогда, после победы в Великой Отечественной, эти флаги кинуть у подножия Кремля, точно также мы должны сейчас сделать. А потом уже давайте разговаривать, кого амнистировать, кто занимается политикой в рамках правовых форм из оппозиции. Там уже другой расклад. О выступлении Президента на ВНС: заметил, что у него очень цельное мировоззрение

Григорий Азаренок:

У меня такое наблюдение. Наш Президент, если смотреть среди других мировых лидеров, если не единственный, то один их немногих, кто формулирует и даже собой олицетворяет смыслы, государственные смыслы, государственную идеологию в самом хорошем смысле. Он формулирует какие-то идеи, которые вдохновляют общество. Вот речь Президента впервые за долгое время такого накала, страсти, мощности. Как вы наблюдали за ней? Алексей Дзермант:

Есть такое хорошее белорусское слово, которое обозначает героя – волат. Вот когда я слушал, смотрел на Президента, у меня сразу это слово в сознании всплывало. А еще я заметил, что у него очень цельное мировоззрение. Видно классическое образование политэкономическое. Но у него вот эта политэкономия плюс знание геополитики, плюс понимание очень глубокое своего общества и знание, что отличает его, наверное, от многих лидеров. И это позволяет говорить об очень цельном мировоззрении. То есть там одно из другого вытекает очень логично. По сути то, что он говорил, – это и есть наша идеология, наш белорусский образ жизни, наши ценности, мировоззрение. И меня лично радует эта цельность, потому что не каждый лидер может этим похвастаться. Потому что у кого-то есть какие-то советчики, тайные, не тайные. Пишут политтехнологи какие-то программы. Мы уже на третьем месте по индексу равенства в мире, по социальной справедливости Григорий Азаренок:

Даже Трампу, простите, очень далеко, потому что так четыре часа ярко заряжать аудиторию своей энергетикой, вдохновлять. И тут не только знание базовых вещей, о чем вы сказали, но вообще это в противовес губительному тренду глобальному, когда он говорил о семье, о цифровизации, о традиционном обществе. Это знамя пламенного традиционализма здорового. Алексей Дзермант:

В том-то и дело. Он берет лучшее из, пожалуй, основных идей. Политэкономия, понятно, где есть базис и настройка, ценности в хорошем смысле консервативные, присущие для нашего общества и вообще для нашей цивилизации. В этом смысле выступление концептуально. Его можно разбирать буквально на цитаты, на блоки, на концепции. А еще что меня порадовало – выступление других высших руководителей: премьер-министра, министра иностранных дел, замначальника Генштаба, председателя КГБ. Они все были в одной канве. То есть эти выступления, собрание в целом демонстрируют монолитность и то, что высшее государственное управление у нас – единомышленники. Что если даны четкие указания по экономике, бизнесу, отказ от этого либерализма рыночного, от Вашингтонского консенсуса… Например, Головченко очень четко показал, как мы будем этого достигать, что мы будем делать. Каким будет план экономического развития Беларуси? Тезисы назвал премьер-министр Президент дал четкие ориентиры бизнесу: если вы хотите в нашем государстве жить и работать, то, пожалуйста, не будьте врагами ни людям, ни государству, ни власти. Потому что условия созданы все. Тем более, меня порадовало: профессор Ковалев поделился новой статистикой. Мы уже на третьем месте по индексу равенства в мире, по социальной справедливости. Это же тоже достижение, о котором, естественно, нужно всем говорить, и это результат политики Президента. Григорий Азаренок:

Если мы говорим о политических решениях, я так понимаю, ВНС – это у нас будет уже постоянная основа сохранения конституционного строя, сохранения нашего государства. И какая зараза не попыталась бы перевернуть, у нас есть такое народное вече, которое должно сохранять наше государство. Я правильно понимаю? Алексей Дзермант:

Да, говорилось многими выступающими, и Президент сам поддержал идею того, что ВНС нужно придать конституционный статус. Это такой стабилизирующий орган, особенно в момент конституционной реформы. И корректирующий. Потому что мы увидели, как работает корректировка политики внешней, внутренней, экономики с учетом мнения людей. Вот эти диалоговые площадки, десятки и сотни, через которые прошли, наверное, уже сотни тысяч людей, судя по тому объему, масштабу этой деятельности. Далее обсуждение Конституции. И, конечно, ВНС здесь должно быть в центре этих процессов. Это такой орган для того, чтобы услышать мнения всех людей. Даже я удивился, когда Президент говорил, что слышал даже, что говорил пенсионер в Белыничском исполкоме по проводу их деятельности. А почему? Потому что через площадки до ВНС это все доходит, все обобщается, делаются выводы, затем выносится некий обобщенный курс. Нужно, конечно, сохранить этот статус за ВНС и далее.

В кулуарах мне удалось пообщаться с министром иностранных дел, я ему подарил свою книгу Григорий Азаренок:

Поделитесь, что в кулуарах происходило? Алексей Дзермант:

В кулуарах, мне удалось, например, пообщаться с министром иностранных дел. То есть я ему подарил свою книгу. Я думаю, что для корректировки и для выработки новой концепции внешней политики это будет, в общем-то, полезно. Ведь и Президент, и министр Владимир Владимирович Макей, четко обозначили наши приоритеты, наш приоритетный вектор. Это сотрудничество с Россией, с Китаем, с Евразийским союзом. Я думаю, конечно, это найдет отражение в наших доктринальных документах. Очень много подходило людей простых, обычных делегатов, это реально не был съезд номенклатуры. Люди из разных регионов подходили, узнавали, благодарили за позицию, которую занимал в момент этого противостояния, в том числе вступая в белорусских, российских СМИ. На ВНС ты имеешь доступ к самым высоким представителям власти, спокойно общаешься Григорий Азаренок:

Вам нужно было срочно допечатать тираж книг. Алексей Дзермант:

В том числе и чиновники высокие делились впечатлениями. В общем-то, форум был полезен: ты имеешь доступ к самым высоким представителям власти, спокойно общаешься, да и люди, делегаты этот доступ имеют. И самое главное – можешь их мнение услышать насчет своей деятельности, государственной власти. Это очень полезно. О действиях оппозиции: они сейчас должны, поскольку протест сдулся, организовать более массированное информационное влияние Григорий Азаренок:

Алексей, ваш прогноз развития белорусского государства и действий оппозиции. Не по комиксам этим дурацким, конечно. Все-таки ресурс какой-то у них там есть и поддержка Запада. И в покое они нас оставлять не будут – это тоже надо понимать. Алексей Дзермант:

Да, понятно, что они сейчас должны, поскольку протест сдулся очевидно, организовать более массированное информационное влияние, воздействие через те структуры, которые у них еще здесь остаются, различенные НКО. Кстати, их нужно подчищать, потому что нельзя оставлять вот эти хвосты.