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Александру Лукашенко доложат о развитии Минска и прилегающих к нему территорий

02 сентября 2016 07:30
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Новости Беларуси. Какой быть белорусской столице и её городам спутникам. Сегодня Президент Александр Лукашенко заслушает доклад о развитии Минска и прилегающих к нему территорий.

Это происходит накануне Дня города. Праздник отмечается в предстоящие выходные, а вот торжества начнутся уже сегодня с чествования победителей городского конкурса профессионального мастерства «Минский мастер». Церемония награждения пройдет в Республиканском Дворце культуры профсоюзов.

В отборочных этапах приняли участие почти 20 тысяч работников. Выбрали 37 победителей. Это представители самых различных профессий. Сегодня им вручат дипломы и ценные подарки. Основные же торжества посвященные Дню рождения столицы начнутся завтра. Праздник развернется во всех уголках Минска, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# общество # День города в Минске-2016

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