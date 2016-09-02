Александру Лукашенко доложат о развитии Минска и прилегающих к нему территорий

Новости Беларуси. Какой быть белорусской столице и её городам спутникам. Сегодня Президент Александр Лукашенко заслушает доклад о развитии Минска и прилегающих к нему территорий.

Это происходит накануне Дня города. Праздник отмечается в предстоящие выходные, а вот торжества начнутся уже сегодня с чествования победителей городского конкурса профессионального мастерства «Минский мастер». Церемония награждения пройдет в Республиканском Дворце культуры профсоюзов.

В отборочных этапах приняли участие почти 20 тысяч работников. Выбрали 37 победителей. Это представители самых различных профессий. Сегодня им вручат дипломы и ценные подарки. Основные же торжества посвященные Дню рождения столицы начнутся завтра. Праздник развернется во всех уголках Минска, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.