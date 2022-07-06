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«Александрия собирает друзей» со звёздами. Каких популярных белорусских исполнителей ждать в этом году?

06 июля 2022 13:01
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Новости Беларуси. Один из самых почитаемых народных праздников – Купалье – отметят белорусы. Поклонение силам природы с языческих времен в ночь на 7 июля имеет множество традиций, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

«Александрия собирает друзей» со звёздами. Каких популярных белорусских исполнителей ждать в этом году?-1

Поиски цветка папоротника, пускание венков на воды, прыжки через костер и вера в чудеса. Самобытность обрядов со временем утратила магические смыслы. Но про Купалье помнят как в маленьких деревушках, так и в городах. Большая культурная программа запланирована 6 июля и в Минске. Так, в Лошицкой усадьбе проходят различные мастер-классы. Вечером о купальских танцевальных традициях напомнят хороводы и народные песни под звуки белорусской дуды.  

«Александрия собирает друзей» со звёздами. Каких популярных белорусских исполнителей ждать в этом году?-4

В предстоящие выходные в Шкловском районе Купалье отметят с большим размахом. Традиционный фестиваль «Александрия собирает друзей» начнется утром 9 июля и завершится ночной дискотекой. На празднике можно будет посетить выставку-ярмарку «Кола жыцця» и «Уладар сяла». В гала-концерте примут участие Руслан Алехно и Алена Ланская.  

# Купалье # общество # Руслан Алехно # Алёна Ланская # Фотофакт

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