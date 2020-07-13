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Александр Пастернак: настоящий гражданин должен в первую очередь думать о том, что он может привнести для государства

13 июля 2020 10:45
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Новости Беларуси. Старший офицер отделения 103-й Витебской отдельной гвардейской воздушно-десантной бригады Александр Пастернак рассказал, какие качества должны быть у настоящего гражданина Беларуси.

Александр Пастернак: настоящий гражданин должен в первую очередь думать о том, что он может привнести для государства-1

Александр Пастернак, старший офицер отделения 103-й Витебской отдельной гвардейской воздушно-десантной бригады:
По роду своей деятельности мне часто приходится общаться с молодыми офицерами. И первый вопрос, который я им задаю: «Какая цель в твоей службе?» Настоящий офицер всегда отвечает, что целью его службы является достижение определенных результатов. Сделать так, чтобы его подразделение стало лучшим, принести какое-то благо для своей бригады.

Александр Пастернак: настоящий гражданин должен в первую очередь думать о том, что он может привнести для государства-4

Я считаю, что такие же качества должны быть у настоящего гражданина Республики Беларусь. Он не должен думать, что для него должно сделать государство. А должен в первую очередь думать о том, что он может привнести для государства. Я считаю, что такие же черты характерны нашему действующему Президенту, поскольку после развала Союза он смог поднять страну и сделать ее сильной и независимой. Поэтому мы за действующего Президента Республики Беларусь Александра Григорьевича Лукашенко.

# Вооруженные силы Республики Беларусь # общество # Александр Пастернак # Александр Лукашенко # Фотофакт

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