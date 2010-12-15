Александр Лукашенко: Избирательная компания в Беларуси должна пройти без всяких потрясений

Такое заявление сделал Президент Александр Лукашенко на совещании по вопросам организации выборов. В центре внимания было также обеспечение общественной безопасности в этот период. Уже два дня, как в стране началось досрочное голосование. И Глава государства назвал недопустимым принуждение избирателей приходить на участки заранее. Информацию о якобы существующем «давлении» распространяют оппозиционные СМИ.

Александр Лукашенко:

Я, конечно, далек от того, чтобы верить всему тому, что сегодня пишут, особенно в так называемых оппозиционных средствах массовой информации. Мы это ожидали. Так, как мы ожидали, так они и действуют. Они начинают сейчас обвинять руководителей предприятий, учреждений и организаций в том, что они давят на народ и заставляют идти досрочно голосовать. Еще раз подчеркиваю: это категорически недопустимо. Если по каким-то причинам надо, чтобы люди проголосовали досрочно, по инициативе руководителей предприятий или еще там по каким-то причинам, людей надо попросить, и последнее слово - за людьми. Хотят они идти досрочно голосовать - пусть идут. Не хотят - мы их ждем 19 декабря на участках для голосования. Нет никакой необходимости сегодня подталкивать людей к досрочному голосованию. Людей надо просить, чтобы они обязательно проголосовали. А когда - это их право.

Разберитесь, пожалуйста, в штабе. Свяжитесь с Администрацией Президента и уточните еще раз, насколько соответствуют действительности те заявления так называемых оппозиционеров о том, что «улады гоняць людзей табуном» на досрочное голосование. Разберитесь еще раз. Никакой спешки у нас быть не должно. Если люди не могут проголосовать 19, попросите, пусть придут проголосуют досрочно, и точка. За кого голосовать, люди уже определились. Мы уже не в состоянии (нас 10 человек кандидатов) что-то поменять. Поэтому надо им дать возможность спокойно прийти и проголосовать. Это наша задача - задача власти, всей власти.

Обращаясь к правоохранителям, Президент потребовал не поддаваться на провокации в ходе избирательной кампании. Главная задача для них — обеспечить надежную защиту граждан. В случае угрозы для здоровья и жизни людей — реагировать сотрудники милиции должны адекватно. Александр Лукашенко особо подчеркнул, что нарушение закона недопустимо, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Александр Лукашенко:

Я вас убедительно прошу не поддаваться ни на какие провокации. Естественно, оппозиция все время кричит: «Плошча, плошча, плошча!». Еще раз хочу сказать: мы предупредили родителей, мы предупредили преподавателей вузов, техникумов, колледжей, лицеев, школ. Мы предупредили о возможных провокациях, которые могут быть в этот день, в том числе в местах массового скопления людей. Мы всех предупредили. Есть закон. Нельзя ни в коем случае поддаваться на провокации, потому что им (оппозиции) нужна картинка, хотя бы картинка сейчас, что вот, мол, такие недемократичные власти, что Лукашенко там «на костях, на крови опять прыйшоу да улады». Им это надо. Мы же подставиться не должны. Мы четко отдаем себе в этом отчет. Ни в коем случае нельзя подставиться. Действовать надо в соответствии с обстановкой. Но самое главное, не дай Бог, будет совершена какая-то провокация, и, не дай Бог, случится что-то с людьми. Мы должны защитить людей. Это задача правоохранительных органов и здесь пощады никому не будет. Не дай Бог, только переступит кто-то тот Рубикон, к которому вообще нельзя близко подходить. Анатолий Нилович реакция правоохранительных органов, да и военных, должна быть адекватной и жесткой. Идете с миром (митингующие) туда, куда можно идти, где определено место. Идите, пожалуйста, разговаривайте, митингуйте. Но если это нарушение закона, то и реакция должна быть адекватной.

Чтобы у нас не было ни суматохи, ни каких-то там излишних телодвижений. Вы же прекрасно понимаете, что если бы эти «мастера» (оппозиция) на что-то были способны, они бы себя так не вели. Они просто пытаются нас спровоцировать. Мы отдаем себе в этом полный отчет. Никакой народ они на площадь не выведут. Народу не нужна никакая площадь. Все же прекрасно понимают, что пацанов, подростков бросят впереди, а сами спрячутся, как обычно, за их спинами, или вообще сбегут, как это было всегда. Даже подростки это прекрасно знают

У нас достаточно сил и средств, чтобы цивилизованно и разумно противостоять этим шатаниям и разброду, - заявил белорусский лидер. Прочность власти сегодня настолько велика, что нам нет необходимости применять какие-то там чрезвычайные методы. Но ко всему мы должны быть готовы.