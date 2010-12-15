В Лиде презентовали первый тепловоз белорусского производства

За год в Беларуси реализовали проект по производству собственных локомотивов. В Лиде презентовали первый отечественный тепловоз. Опытный образец собрали совместно с чешскими партнёрами. Сейчас он проходит испытания.

Но уже можно говорить о том, что белорусская новинка превосходит своих предшественников по техническим и экономическим характеристикам. Она также соответствует всем европейским стандартам и значительно превосходит уже имеющиеся в Беларуси тепловозы, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Игорь Семак, машинист-инструктор локомотивного депо «Лида»:

Очень комфортное место, удобное, много электроники. И так же бытовые условия там. И холодильник, и микроволновая печь. Машинист может всегда разогреть пищу и сохранить её во время поездки. Ведь машинист во время маневрового движения работает по 12 часов.

Новый белорусский тепловоз превосходит своих предшественников и по техническим характеристикам. Экономия топлива здесь 30%, масла — вообще 80%. При этом объём работ, которые он может выполнять, в два раза больше. В год такая машина будет экономить до 500 миллионов рублей.

Собирали отечественный тепловоз в Лиде не случайно. Местное депо одно из лучших в Республике как по оснащению, так и по квалифицированным специалистам. Здесь уже есть опыт модернизации устаревших локомотивов. Поэтому новый проект реализовали быстро. Тепловоз поставили на рельсы в течение нескольких недель, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Сергей Ольшевский, начальник локомотивного депо «Лида»:

Была проведена большая подготовительная работа. Подготовили персонал, проведено необходимое обучение, которое дало тот результат, который вы видели сегодня. Наш первый собранный в Республике Беларусь тепловоз работоспособен.

Анатолий Сивак, начальник Белорусской железной дороги:

Сегодня это первый день с которого началась белорусская отрасль, новая отрасль локомотивостроения. Мы такую себе задачу ставили. И белорусская железная дорога такую задачу на себя берёт на ближайшую перспективу.

Уже в новом году на территории лидского депо построят специальный цех для сборки локомотивов. Его мощности будут рассчитаны на выпуск 12 тепловозов в год. Потребность в такой технике в республике есть. На железной дороге и на промышленных предприятиях работает около 500 таких машин. И этот парк нужно обновить. Рассматривается вопрос и о выходе на зарубежные рынки.

Юрий Карнелович, Николай Лапин, Телекомпания СТВ, Лидский район, Гродненская область.