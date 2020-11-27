Александр Лукашенко, посещая 6-ю городскую больницу: «Врачи делают большое дело»

Новости Беларуси. 27 ноября Президент Беларуси Александр Лукашенко посещает 6-ю городскую клиническую больницу Минска, сообщает БЕЛТА.

Как доложил Александру Лукашенко главный врач медучреждения Игорь Юркевич, медицинскую помощь больным с коронавирусом оказывают более тысячи сотрудников. С начала эпидемии в клинике помогли 5,5 тыс. людей с инфекцией COVID-19. Сейчас в учреждении находятся 767 пациентов, из них 28 – в реанимации.

Средняя зарплата в учреждении за октябрь составила более 2,2 тыс. рублей, при этом у врачей – более 3,3 тыс. рублей, у среднего медицинского персонала – 2,4 тыс. рублей, у других сотрудников – 1,36 тыс. рублей.

«У врачей реанимации зарплата порядка 7-9 тыс. рублей. Люди привыкли к хорошему подспорью и с удовольствием работают. Молодые специалисты квартиры построили за счет этих надбавок», – подчеркнул Игорь Юркевич.

«Они делают большое дело. Если в «красной» зоне человек работает, пусть он и получает (высокую зарплату. – Прим. БЕЛТА)», – сказал Президент.

В больнице Президент вновь высказался о желании польских властей переманить в свою страну белорусских медиков, сообщает БЕЛТА.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Нам надо своих больных лечить, но мы готовы и им помочь. Но только давайте по-человечески: вам надо – мы к вам отправим бригаду, поможем.