Прямой эфир

Александр Лукашенко подписал Указ о статусе белорусского космонавта

19 марта 2024 16:37
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

С учетом реализации первого в суверенной истории проекта по космическому полету Александр Лукашенко подписал Указ о статусе белорусского космонавта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко подписал Указ о статусе белорусского космонавта-1

Его будут присваивать не только человеку, покорившему орбиту, но и дублеру экипажа. Указом предусмотрен ряд льгот и преференций. Первыми этот статус, вероятно, получат Марина Василевская и Анастасия Ленкова. Именно эти девушки прошли непростой экспресс-путь подготовки к полету, и уже 21 марта одна из них отправится в космическую экспедицию в составе интернационального экипажа. Основной – наша Марина Василевская, уроженец белорусского Червеня, россиянин Олег Новицкий и астронавт NASA Трейси Дайсон.

# Белорусские космонавты # общество # Александр Лукашенко # Марина Василевская # Олег Новицкий

Другие новости рубрики

Все новости
17 солигорчан получили поддержку на открытие своего дела. Пообщались с участником госпрограммы
19 марта 2024 15:07

17 солигорчан получили поддержку на открытие своего дела. Пообщались с участником госпрограммы

Гомельская погрангруппа усилила контроль за передвижением физлиц
19 марта 2024 13:32

Гомельская погрангруппа усилила контроль за передвижением физлиц

В Беларуси посеяли 28 тыс. гектаров зерновых
19 марта 2024 12:19

В Беларуси посеяли 28 тыс. гектаров зерновых

19 марта 2024 12:02

В Вооружённых Силах Беларуси продолжается проверка боевой готовности

«Это был чистый ад». Память безвинно погибших жертв нацизма почтили в Озаричах
19 марта 2024 12:00

«Это был чистый ад». Память безвинно погибших жертв нацизма почтили в Озаричах

Нужны ли международные наблюдатели на выборах? Мнения экспертов
19 марта 2024 11:56

Нужны ли международные наблюдатели на выборах? Мнения экспертов

Гайдукевич: посмотрите, как американцы относились к наблюдателям от ОБСЕ, они выкидывали их
19 марта 2024 11:40

Гайдукевич: посмотрите, как американцы относились к наблюдателям от ОБСЕ, они выкидывали их

Яблочное суфле – вариант диетического завтрака. Рассказываем, как приготовить
19 марта 2024 11:34

Яблочное суфле – вариант диетического завтрака. Рассказываем, как приготовить

Лукашенко – космонавтам: будем очень переживать, надеюсь, после возвращения увижу вас здесь
19 марта 2024 11:16

Лукашенко – космонавтам: будем очень переживать, надеюсь, после возвращения увижу вас здесь

Отбил 5 контратак противника и уничтожил более 20 фашистов! «Незабытые истории»
19 марта 2024 10:58

Отбил 5 контратак противника и уничтожил более 20 фашистов! «Незабытые истории»

«Выполним задачи любые!» Президент пообщался с космонавтами Новицким и Василевской
19 марта 2024 10:53

«Выполним задачи любые!» Президент пообщался с космонавтами Новицким и Василевской

«80 неизвестных героев Великой Отечественной войны». В БГУ запустили проект к годовщине освобождения Беларуси
19 марта 2024 10:48

«80 неизвестных героев Великой Отечественной войны». В БГУ запустили проект к годовщине освобождения Беларуси