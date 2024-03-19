Александр Лукашенко подписал Указ о статусе белорусского космонавта

Его будут присваивать не только человеку, покорившему орбиту, но и дублеру экипажа. Указом предусмотрен ряд льгот и преференций. Первыми этот статус, вероятно, получат Марина Василевская и Анастасия Ленкова. Именно эти девушки прошли непростой экспресс-путь подготовки к полету, и уже 21 марта одна из них отправится в космическую экспедицию в составе интернационального экипажа. Основной – наша Марина Василевская, уроженец белорусского Червеня, россиянин Олег Новицкий и астронавт NASA Трейси Дайсон.