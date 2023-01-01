Александр Лукашенко объявил 2023-й Годом мира и созидания

Глава государства подчеркнул, что усилия в этом направлении соответствует духу времени и устремлениям миллионов сердец белорусов. Это объединяет всю страну. Только вместе, плечом к плечу мы смогли прожить достойно 2022 год. Выдержать все экономические вызовы и геополитические санкции. Белорусы консолидировано выбрали мирный путь перемен. На референдуме приняли изменения в Конституции, в общественно-политическом поле появился новый институт народовластия – ВНС. Весь 2022-й нормотворческая мысль работала над новыми законами, а предложения собирали всей страной. Аграрии, заводчане, ученые созидали и старались сделать жизнь лучше. С такими же надеждами встретили и новый 2023-й год.

Новогоднее поздравление Александра Лукашенко – 2023 (здесь подробнее).