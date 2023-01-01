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Александр Лукашенко объявил 2023-й Годом мира и созидания

01 января 2023 12:12
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Новости Беларуси. 2023-й в Беларуси объявлен Годом мира и созидания. Об этом в новогоднем обращении заявил Александр Лукашенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Александр Лукашенко объявил 2023-й Годом мира и созидания-1

Глава государства подчеркнул, что усилия в этом направлении соответствует духу времени и устремлениям миллионов сердец белорусов. Это объединяет всю страну. Только вместе, плечом к плечу мы смогли прожить достойно 2022 год. Выдержать все экономические вызовы и геополитические санкции. Белорусы консолидировано выбрали мирный путь перемен. На референдуме приняли изменения в Конституции, в общественно-политическом поле появился новый институт народовластия – ВНС. Весь 2022-й нормотворческая мысль работала над новыми законами, а предложения собирали всей страной. Аграрии, заводчане, ученые созидали и старались сделать жизнь лучше. С такими же надеждами встретили и новый 2023-й год.  

Новогоднее поздравление Александра Лукашенко – 2023 (здесь подробнее).  

Александр Лукашенко объявил 2023-й Годом мира и созидания-4

Президент пожелал мира и добра родной Беларуси. Крепкого здоровья и детского смеха нашим семьям. Дружеской заботы и душевной теплоты тем, кто одинок. Семейного лада и благополучия в каждый дом, и чтобы все желания сбывались.  

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# Год мира и созидания # общество # Александр Лукашенко # Фотофакт

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